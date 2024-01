¿Cómo conseguir más maquinistas? España necesitará más de 1.000 conductores de tren en los próximos dos años

El tráfico ferroviario está en auge en España debido a numerosos factores, entre los que destacan la liberalización del sector para el transporte de viajeros iniciada en 2019 y el compromiso del Gobierno de España con Europa para apostar por este modo de transporte debido a las ventajas ambientales que conlleva, además de evitar así la implantación del sistema de peajes en las autovías. El primero afecta especialmente a las líneas de alta velocidad con la entrada de nuevos operadores y a la apertura de nuevos tráficos, mientras que el segundo se centra en el transporte de mercancías ya liberalizado años atrás. Como resultado, nuestro país necesitará más de 1.000 nuevos maquinistas en los próximos dos años. Desde la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se convocan al menos dos pruebas al año para la obtención de licencia y diploma de maquinista.

Entre los beneficios que ofrece esta profesión a los candidatos destacan: un empleo estable, con una buena remuneración, además de la posibilidad de trabajar para el sector público y privado. Sin embargo, algunos sindicatos ya han advertido de la “proliferación de cursos de formación sin experiencia docente, recursos materiales, ni programas formativos adecuados”. Así lo advirtió a primeros de septiembre el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

Uno de los centros de formación que cuenta con el respaldo de una compañía ferroviaria es la Escuela Ferroviaria de Transfesa Logistics, firma que lleva más de 80 años dedicándose al transporte de mercancías, y cuyo nuevo curso dará comienzo el próximo 5 de febrero. En su caso, la garantía de calidad viene avalada por un dato: el 70% de sus alumnos y alumnas ha logrado superar el examen teórico en la última convocatoria de la AESF, “Esta cifra nos convierte en el centro con mayor porcentaje de aprobados de España”, afirma el director de la Escuela, Óscar Lázaro. Entre las principales razones que esgrimen sus estudiantes para apostar por esta vía profesional se encuentran que “es una profesión con alta tasa de empleo porque las necesidades de las empresas ferroviarias actualmente no se están cubriendo”, tal y como aseguran desde el centro.

Para poder ejercer como maquinista es necesario realizar el curso habilitante de unos 12 meses de duración y superar dos exámenes, uno teórico y otro práctico. Cualquier persona con un título de Bachillerato o de Técnico de Formación Profesional —o un equivalente a efectos laborales—. puede acceder, con la única condición de que los aspirantes deben tener 20 años en el momento en que se realice el examen. Una vez se obtenga el título los futuros maquinistas podrán trabajar en cualquiera de las empresas ferroviarias que operan en España, incluyendo públicas o privadas y tanto de transporte de viajeros como de mercancías. Adrià Lerga, antiguo alumno de la escuela y maquinista en activo, optó por la segunda opción: “Después de realizar el curso entré a formar parte del equipo de Transfesa Logistics”. Entre los puntos relevantes que destaca de la formación en esta Escuela se encuentra que “los maquinistas de la compañía con los que se realizan las prácticas siempre están dispuestos a compartir su conocimiento”. Con él coincide otro de los profesionales formados en el mismo centro: “Es un plus poder contar con maquinistas experimentados y recorrer tráficos reales de la compañía”, reconoce en este caso Arnau Vila.

Desde la escuela constatan que los estudiantes tienen a su disposición el know how de “más de 55 maquinistas habilitados para impartir las clases de conducción, que cuentan con un mínimo de dos años y medio de experiencia, lo que garantiza que ante una incidencia será un experto profesional quién la afronte y solucione”. Además, tras haber sacado adelante 13 promociones, remarcan que “cuando se producen situaciones complejas, el alumno aprende directamente cómo se debe actuar para luego ponerlo en práctica en su desempeño profesional”. En paralelo, desde Transfesa Logistics subrayan su experiencia internacional, “ya que hemos realizado cursos para empresas ferroviarias tanto americanas, como europeas”. No en vano, la compañía forma parte del conglomerado Grupo DB Cargo, principal empresa ferroviaria del Viejo Continente.

Con el objetivo de incentivar la participación femenina en el entorno ferroviario, la escuela ha puesto en marcha una oferta especial que dice mucho sobre cómo serán las futuras generaciones de maquinistas, ya que las diez primeras mujeres que quieran realizar el curso tendrán un 10% de descuento sobre el total de la formación. Rosa Verdugo, una antigua alumna, anima a todas las interesadas compartiendo su experiencia: “De mi paso por la escuela, destaco las clases teóricas porque fueron especialmente amenas y aclaratorias”. Sobre los profesores, precisa que “siempre se esforzaron a la hora de resolver todas las dudas que se plantearon durante las clases”. Finalmente, respecto a la parte práctica de la formación, Rosa enfatiza que “los maquinistas en activo fueron muy atentos con los aspirantes, pero la clave fue el entusiasmo que nos transmitieron”.