Cómo saber cuál es la mejor agencia de SEO para posicionar tus contenidos

Para cualquier profesional que quiera mejorar su marca personal y sobre todo, para cualquier empresa, sea del tamaño que sea, que desee aumentar sus ventas, es imprescindible una óptima comunicación con sus potenciales clientes. Y ya no solo basta con un community manager o una persona que maneje bien las redes sociales. Hoy en día es esencial contar con un buen equipo experto en SEO (Posicionamiento Orgánico en Buscadores, por sus siglas en inglés).

El SEO no lo sabe hacer bien cualquiera, no es de esas materias que, con estudiar un curso online, ya se pueden desarrollar con éxito. Hace falta contratar a una agencia de SEO que ofrezca garantías de que sus clientes ya se han posicionado en los primeros puestos de búsquedas de Google gracias a su estrategia de marketing y publicidad en todas las plataformas y dispositivos.

Ahora bien, te estarás preguntando: "ya, pero con todas las agencias de marketing digital que hay en el mercado, ¿cómo elijo la mejor para mi negocio? ¿Cómo puedo optimizar mejor los contenidos en Google?” Pues, para empezar, confiando únicamente en la que te presente una estrategia no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Es decir, hay que apostar por una planificación bien meditada sobre el calendario.

Porque, como asegura Raúl Yáñez, CEO de la agencia Comunicare, "para la mayoría de nuestros clientes, el SEO se sigue postulando como la estrategia más rentable, pero solo el 40% demanda este servicio debido a los plazos necesarios para obtener resultados".

Un gran equipo para los servicios fundamentales

Para sus especialistas en SEO, SEM, email marketing, social media, marketing de contenidos, social ads, conversión, marketing móvil y publicidad online, son muy importantes servicios como la gestión de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube para aumentar la visibilidad del cliente. O campañas de email marketing a través de newsletters, una vía de comunicación muy potente que no resulte intrusiva para los destinatarios.

También son imprescindibles el marketing de contenidos, que permite aumentar el tráfico a la web, resolver dudas y transmitir profesionalidad y conocimientos: el posicionamiento ASO, a través del cual las marcas logran aparecer en las primeras posiciones en las tiendas de aplicaciones móviles; la captación de leads B2B y B2C (Business to Business y Business to Consumer, por sus siglas en inglés) y, cómo no, la publicidad en Amazon, creando campañas rentables en Amazon y otros marketplace.

Pero si hay algo realmente relevante para ofrecer un servicio digital 360° como el de Comunicare, eso es el SEO y el SEM. La especialidad de una verdadera agencia de SEO ha de ser el Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO), con el principal objetivo de que las empresas tengan visibilidad y ocupen los primeros puestos en los principales buscadores. Seguido del Posicionamiento mediante la publicidad online (SEM), a través de opciones de pago, con el propósito de aumentar las posibilidades de conversión de clientes potenciales en clientes reales de una empresa.

¿Qué requisitos debe cumplir la mejor agencia de SEO?

Para ser la mejor, una agencia de marketing digital ha de comprometerse con tres pilares que te aseguren que tu inversión será rentable. Primero, tendrá que ofrecerte márgenes moderados, ser 100% transparente y luchar cada euro de tu presupuesto ante otros proveedores. Por supuesto, habrá de poseer los conocimientos necesarios para crear campañas exitosas y aumentarlos constantemente, teniendo en cuenta la constante actualización del sector. Y finalmente, deberá empeñarse en que tú, como cliente, disfrutes trabajando con sus profesionales, con la tranquilidad de saber que puedes dejarte guiar porque estás en buenas manos.

Otro aspecto en el que puedes fijarte es en la categoría de los clientes que lleva la agencia. Por ejemplo, Comunicare trabaja tanto para StartUps como para pymes y grandes empresas de la talla de Jazztel, JustEat, Bonduelle Diesel o JobandTalent, que son solo algunos de los más de 200 clientes para los que han creado estrategias.

Puedes hacerte una buena idea si visitas en las cuentas de sus redes sociales y compruebas cómo están administrando sus contenidos, difundiendo sus mensajes escuchando y respondiendo a los usuarios para mejorar la percepción que tienen de esas marcas, publicando contenidos digitales entretenidos y que logran que el usuario quiera participar. Porque así mismo, con la misma calidad, lo harán exactamente con tu empresa.