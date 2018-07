Cinco modelos ideales para conductores novatos: del Kia Rio al Ford Fiesta, pasando por el Seat Ibiza

Mucha de la gente joven (o no tan joven) que se saca el carné de conducir y dispone de los medios para adquirir un primer coche puede sentirse abrumada por la cantidad de modelos entre la que puede elegir. Lo más habitual es que se incline por un vehículo no muy grande, porque no se siente lo bastante suelta con uno de mayores dimensiones, fácil de conducir y que no sea caro. Al mismo tiempo, quiere que le permita realizar un desplazamiento largo con garantías y que incorpore la última tecnología en conectividad y seguridad.

Dependiendo de los gustos y del dinero con que se cuente, el conductor novato se decantará por una opción u otra, y hasta es posible que prefiera un SUV como tantos otros usuarios en la actualidad, sean más experimentados o no. En todo caso, aquí te ofrecemos una selección de cinco modelos que, por dimensiones, facilidad de uso y precio, se antojan los más apropiados para principiantes.

Kia Rio

Renovado el año pasado y disponible a partir de entonces solo en carrocería de cinco puertas, el utilitario coreano ofrece ahora un habitáculo más espacioso que permite albergar con más comodidad a los colegas, así como un maletero no solo bastante capaz (325 litros) sino también muy aprovechable debido a sus formas regulares. El interior no es lujoso, pero se caracteriza por un buen acabado y una disposición sumamente lógica de la instrumentación. Con motor de gasolina de 84 caballos, suficiente para viajar con solvencia, está a la venta por menos de 12.000 euros, lo que lo convierte en una de las alternativas más asequibles dentro de esta categoría de vehículos.

Kia Rio GT Line.

Seat Ibiza

El clásico español también se actualizó en 2017 con resultados sorprendentes en habitabilidad. Ahora es uno de los utilitarios más amplios, cuando antes se contaba entre los menos espaciosos, y su maletero de 335 litros se sitúa igualmente en el top del segmento. La calidad percibida es otro de los aspectos en los que el modelo ha ganado enteros. Sus otras grandes bazas son una gama de motores muy amplia, compuesta por cuatro motores de gasolina y tres diésel, y la posibilidad de instalar la mucha tecnología del Grupo Volkswagen, al que pertenece Seat. Disponible a partir de 13.560 euros según precio oficial, puede obtenerse por menos en la visita al concesionario.

Ford Fiesta

Otro modelo recién puesto al día, este todavía en las dos opciones tradicionales de carrocería (tres y cinco puertas) y con una versión de look todoterreno denominada Active. Es posiblemente, junto con el Ibiza, el utilitario de tacto más deportivo, por lo que satisfará sobre todo a aquel usuario que, a pesar de su corta experiencia al volante, no desprecia el gusto por conducir. No sobresale ni por amplitud ni por capacidad de carga (303 litros), pero sí por una variada gama de motores entre los que destacan los gasolina EcoBoost. Sus precios parten de 13.900 euros para el cinco puertas y de 13.150 para el tres puertas.

El nuevo Ford Fiesta recibe mejoras en la parte mecánica y en la seguridad a bordo.

Renault Clio

Lo más destacado del veterano modelo francés, actualizado en 2016, es seguramente el equilibrio que ofrece entre agilidad y confort, lo que hace de él el coche de su categoría más indicado para desplazamientos por autovía y autopista. En ciudad se caracteriza por su buena visibilidad y manejabilidad, así como por la suavidad con que responden los pedales, el cambio y todos los mandos en general. Ofrece variedad mecánica, espacio interior correcto, maletero discreto (300 litros) y bastante tecnología a un precio que arranca en unos 12.000 euros. Tiene solo carrocería de cinco puertas, además de una versión familiar.

Volkswagen Polo

Por calidad de fabricación y acabados, tecnología disponible e imagen de marca, aquellos principiantes con más recursos pueden inclinarse por este modelo ya emblemático que se fabrica en la planta navarra de Landaben. En su última actualización ha ganado mucho en amplitud y en capacidad del maletero, que alcanza los 351 litros. El nuevo Polo, que pierde también la variante de tres puertas, presenta un comportamiento muy equilibrado, cómodo a la par que preciso, cuenta con siete opciones de motor –uno de ellos compatible con gas natural, como en el Ibiza– y se vende a partir de 12.800 euros con un pequeño propulsor de gasolina 1.0 de unos cortos 65 caballos.