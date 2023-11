Recta final per la constitució de l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

Aquest mes de novembre entrem en la recta final del procés per constituir l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, un nou instrument democràtic que servirà perquè la ciutadania debati els reptes a què s’enfronta Catalunya davant el canvi climàtic i formuli propostes per fer-hi front.

Durant el mes d’octubre es van enviar arreu del país 20.000 invitacions, escollides aleatòriament, per inscriure’s al portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Les persones escollides van poder fer les inscripcions fins a finals d’octubre, mitjançant el formulari disponible al portal, amb el codi personal que constava a la carta que havien rebut. Ara, aquest mes de novembre es durà a terme un sorteig entre les persones inscrites per fer la selecció final del centenar d’assembleistes que conformaran aquest projecte innovador de democràcia deliberativa i participació ciutadana.

El 18 de novembre se celebrarà la sessió inaugural de l’Assemblea, que enllestirà els seus treballs el febrer de 2024

La Generalitat ha treballat amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'empresa Sortition Foundation per assegurar que hi seran representats perfils diversos de la societat catalana respecte a gènere, edat, nivells d'estudi, territori o origen. En concret, impulsen el projecte la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic -a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic-, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, del Departament de Presidència, que hi ha aporta el coneixement en matèria de participació ciutadana. Aquestes persones es reuniran el dissabte 18 de novembre, dia que es constituirà l’Assemblea.

Els treballs de l’Assemblea seran de caràcter públic i es duran a terme mitjançant sessions que s’organitzaran en una fase formativa, on es facilitarà als assistents a l’Assemblea la informació i formació necessària per a elaborar les seves deliberacions i una fase de deliberació i elaboració de recomanacions. Les sessions tindran lloc durant sis dissabtes, entre la sessió inaugural del 18 de novembre de 2023 i la final del 10 de febrer de 2024. Cinc d’aquestes sessions seran presencials i tindran lloc a Barcelona, Tarragona, Vic, Lleida i Girona.

Per participar-hi, no cal tenir coneixements previs sobre canvi climàtic. A les sessions, es comptarà amb el suport de persones expertes en diferents àmbits que compartiran el seu coneixement, i amb un equip de dinamització que facilitarà i donarà suport a les persones participants. Qui formi part de l’Assemblea, rebrà una compensació econòmica de 65 euros per cada dissabte de sessió i se li facilitaran els serveis de transport, càtering, allotjament o cures, si cal.

Propostes per fer front a l’emergència climàtica

Les deliberacions i propostes se centraran en com fer front a l’emergència climàtica pel que fa a dos aspectes concrets: el desplegament de les energies renovables i el model de producció i consum agroalimentari. L’ambició és millorar, complementar i innovar en les possibilitats d’incorporar la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques de la Generalitat i contribuir a generar coneixement i sensibilització envers els reptes de l’emergència climàtica a Catalunya.

En concret, l’objecte de l’Assemblea és elaborar recomanacions sobre dilemes polítics com ara quins criteris s'han de fer servir per decidir o prioritzar el tipus d'energies renovables o quins canvis cal emprendre en relació amb ell model de producció i consum agroalimentari per mitigar les emissions i incentivar les mesures d'adaptació al canvi climàtic.

El Govern de la Generalitat analitzarà les recomanacions que elabori l’Assemblea i valorarà la seva incorporació a les polítiques públiques de la Generalitat. Posteriorment, efectuarà un retorn, tant a l’Assemblea com al conjunt de la ciutadania, en què retrà comptes sobre quines recomanacions i com s’han incorporat, i quines n’han estat excloses i els motius de l’exclusió.

A banda, aquelles persones interessades en aquesta iniciativa que no hagin estat seleccionades per formar part de l’Assemblea, podran fer arribar les seves propostes al portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Aquestes propostes, tot i no formar part de les recomanacions de l'Assemblea, també seran recollides i complementaran els informes de resultats finals de l'Assemblea.

Una iniciativa pionera

Aquesta és la primera assemblea ciutadana d’aquestes característiques que posa en marxa el Govern de Catalunya.

La creació d’aquest mecanisme de democràcia i participació ciutadana deliberativa la va anunciar l’any passat el president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, durant la seva participació en la Setmana del Clima de Nova York, com a mecanisme de participació ciutadana, seguint l’exemple de països com ara Escòcia, Àustria, Irlanda, Alemanya, França o el Regne Unit. Se suma a altres òrgans ja creats i pensats per al món científic i per a organismes involucrats en la feina d’adaptació i mitigació al canvi climàtic com el Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic o la Taula Social del Canvi Climàtic.