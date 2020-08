¿Cómo rentabilizar tus ahorros? Las tecnológicas y los metales preciosos se disparan

La Bolsa española negoció en renta variable durante el mes de julio un total de 31.747,5 millones de euros, según los datos ofrecidos por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Estas cifras representan un 22,4 % menos que el mismo periodo del año anterior y un 36,2 % por debajo del mes anterior.

La inversión en los mercados de renta variable se ha constituido en los últimos años en una de las fuentes más óptimas para rentabilizar los ahorros a cualquier tipo de plazo. Ante el importante descenso en la rentabilidad de los productos de renta fija (imposiciones bancarias, cuentas remuneradas o pagarés de empresas) que apenas superan niveles en su tipo de interés del 0,25 %, como consecuencia de la reiterada decisión por parte del Banco Central Europeo (BCE) de abaratar el precio del dinero. Un factor que ha llevado a que su tipo de interés esté desde hace varios años en mínimos históricos, en el 0 %.

Tendencias en inversión: las tecnológicas disparadas

Ante este escenario en los mercados financieros, una opción es la inversión en valores bursátiles. Índices como el Nasdaq 100 mantienen este año una apreciación en torno al 28 %. Hasta el punto de que algunos valores integrados en este índice se están revalorizando incluso por encima del 30 %. Como, por ejemplo, empresas de la relevancia de Microsoft (33 %), Netflix (50 %) o Amazon (71 %).

Asimismo, casi el 75 % de las tecnológicas que cotizan en el Nasdaq 100 están por encima de los niveles de hace un año. Adam Vettese, analista de eToro, constata que "mientras que muchos sectores han luchado mucho durante la pandemia de coronavirus, Big Tech ha parecido casi inmune y sigue alcanzando nuevos máximos. Hay que recordar que en Big Tech están incorporadas las empresas más reinlevantes en el sector de la tecnología de la información.

Estos valores están siendo los grandes beneficiados de las operaciones que están llevando a cabo los inversores que buscan oportunidades de inversión al menos a corto plazo. Al tratarse de un segmento empresarial en alza que está dando respuesta a las necesidades de generar rápidas plusvalías. En donde se prima también la economía verde, el acercamiento al ocio o entretenimiento digital o la distribución de productos a través de los grandes canales de la comercialización por internet.

Espectacular subida del oro

Otra de las tendencias que está marcando la inversión proviene de los metales preciosos y en especial el oro que protagonizó un rally imparable en la primera parte del año. Con una apreciación en los últimos doce meses del 28 % ha llegado a superar los 2.000 dólares por onza. En similar línea se sitúa la plata que en este mismo periodo se ha revalorizado un 62 %. Aunque todavía lejos de los precios que apuntó este metal precioso entre los años 2011 y 2012.

Está tendencia está siendo recogida por las empresas mineras que cotizan en Bolsa y que están viendo cómo su valoración se ha apreciado en algo más del 50 % desde que se inició este año. Además, no puede olvidarse que estos activos financieros son tradicionalmente considerados como un valor refugio ante una posible recaída en los mercados financieros. Del mismo modo, también se están aprovechando una mayor debilidad del dólar norteamericano frente a las restantes divisas internacionales. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez sea mayor el flujo monetario que se está desviando hacia estas posiciones. No en vano, el volumen de contratación de las empresas de estas características se ha incrementado en más del 15 % desde que se inició el año.

Todas estas tendencias en Bolsa pueden ser recogidas por los inversores a través de la plataforma de inversión eToro. Con la toma de posiciones en una amplia variedad de instrumentos financieros, desde acciones a materias primas, pasando por criptoactivos. Se trata de una comunidad global con más de 14 millones de usuarios, en donde cualquiera de ellos está en condiciones de replicar las actuaciones de aquellos que han tenido más éxito.

Debido a que es una plataforma online muy sencilla e intuitiva los clientes pueden comprar, vender o realizar trading en activos fácilmente. Sin necesidad de realizar ninguna descarga. El importe mínimo para desarrollar las operaciones es a partir de 200 dólares (167 euros). A diferencia de otras plataformas de características parecidas, los usuarios en eToro están exentos de cualquier comisión trimestral de gestión o administración.

Es importante saber que toda inversión comporta riesgos, y por tanto no debes invertir nunca dinero que puedas necesitar inmediatamente. Por otra parte, las rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros y debes ser plenamente consciente del nivel máximo de riesgo que puedes asumir en cada una de las operaciones. La plataforma dispone de una cuenta de demostración desde donde se puede perfeccionar en las estrategias para operar en los diferentes activos financieros sin arriesgar tu capital, antes de estar preparado para impulsar los movimientos en dinero real. Tanto la cuenta demo como el registro son totalmente gratuitos y no se cobra ningún cargo en su gestión. Este proceso puede canalizarse con la introducción de tus datos personales o incluso por medio de tu perfil en Facebook o Gmail.

*eToro está regulado en Europa por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, por la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido y por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia en Australia. Este contenido es solo para propósitos informativos y no puede ser considerado como asesoramiento o recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no son una indicación de rendimientos futuros. Los CFDs son productos apalancados y conllevan un gran riesgo para el capital.