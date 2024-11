Una ‘Theodora’ rebelde y feminista llega al Teatro Real

Theodora, el oratorio del compositor Georg Friedrich Händel, es la historia de una mártir cristiana que fue condenada, en la Antioquía del siglo IV, a ejercer la prostitución por negarse a participar en los sacrificios en honor a Júpiter, como exigía el edicto del gobernador romano. Sin embargo, la versión escenificada de Theodora que ofrecerá el madrileño Teatro Real entre el 11 y el 23 de noviembre, se sitúa en nuestro tiempo y la protagonista se transforma en una guerrillera indómita.

Esta relectura del libreto de Thomas Morell —basado en la obra Love and Religion Demonstrated in the Martyrdom of Theodora and Didymus de Robert Boyle— viene de la mano de la directora de escena Katie Mitchell, que lleva años imprimiendo una lectura feminista, irreverente e iconoclasta a las obras que dirige. En su propuesta dramatúrgica, Mitchell expone la historia a través de la lente del terrorismo religioso contemporáneo y sitúa la acción en una embajada moderna, en la que los empleados cristianos —una radical minoría religiosa encabezada por Theodora— trabajan junto a sus opresores hasta que se rebelan activamente contra sus jefes tiranos que someten a las mujeres y a las minorías religiosas.

Mujeres activas y guerreras

Mitchell huye por tanto de la visión de las mujeres cristianas como mártires pasivas y sumisas que se resignan a soportar las adversidades de manera estoica. Al contrario, convierte a las mujeres —tanto Theodora como Irene— en rebeldes guerrilleras que luchan contra el sistema, contra el patriarcado arcaico y a favor de las clases oprimidas.

Como resalta el propio programa de mano de la obra, Theodora cuenta con dos momentos cumbres en los que se resalta su enfoque feminista: el primero es lo que sucede con el edicto en el que se decreta que quien no rinda culto a los dioses romanos será condenado a muerte cuando se descubre que quien infringe la norma es una mujer y el segundo, el cambio de roles cuando el amante de Theodora, Didymus, acude a rescatarla. Así, la obra se convierte en un auténtico thriller, donde las traiciones y luchas por el poder son protagonistas y en la que también se cuestionan las estructuras patriarcales que a menudo dominan las narrativas teatrales.

Esta no es la única novedad de esta coproducción del Teatro Real y la Royal Opera House de Londres. Ya en su estreno en Londres en 2022, Theodora llamó la atención por contar con la ayuda de la coordinadora de intimidad, Ita O’Brien, para la realización de las escenas de violencia y contenido sexual, una figura también presente en el montaje de Madrid. No en vano, tanto la Royal Opera House como el Teatro Real, advierten en la ficha del espectáculo de que “esta producción muestra escenas violentas y contiene temas de terrorismo, acoso y explotación sexual”.

Con una dirección musical de Ivor Bolton, que dirigirá su cuarto título de Händel al frente de la Orquesta y Coro Titulares del Teatro Real después del éxito de Rodelinda (2017), Parténope (2021) y Orlando (2023), Theodora está encarnada por la soprano Julia Bullock —que protagonizó The Indian Queen en 2013 bajo la dirección de escena de Peter Sellars— quien además ha participado activamente en la dramaturgia de la producción. A su lado se encontrarán la mezzosoprano Joyce DiDonato que dará vida a Irene, el contratenor Iestyn Davies que será Didymus, cuyo papel encarnó también en el Real hace 15 años, el tenor Ed Lyon será Septimus, Valens correrá de la mano del bajo Callum Thorpe y el tenor Thando Mjandana se ocupará de dar vida al Mensajero.

Actividades culturales en torno a 'Theodora'

El estreno de esta versión escenificada del oratorio de Händel, cuya partitura escribió en poco más de un mes, a los 65 años, y fue estrenada sin casi éxito en el Covent Garden de Londres, llega a Madrid acompañado de una serie de actividades culturales en las que participarán algunos de los responsables de esta producción. En el Museo Cerralbo tendrán lugar el 8, 15, 22 y 29 de noviembre, a las 12.30 horas, una singular visita guiada centrada en las escenas bíblicas que contienen algunas de las piezas más representativas de su colección. Por su parte, el Real Teatro de Retiro ofrece el 17 de noviembre, a las 11:00 y a las 13:00 horas un taller musical en familia que explora el universo sonoro de la ópera Theodora. Y por último, el Museo Arqueológico Nacional ha diseñado un programa de visitas guiadas en el que el 21 de noviembre, a las 17:00, los participantes podrán descubrir cómo fueron los últimos siglos del imperio romano a través de piezas y obras de la colección.