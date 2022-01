FITUR y el turismo: experiencias sanitariamente seguras

Si FITUR es siempre un motor fundamental para el turismo en general, este año, en medio de una pandemia que no se va, la Feria Internacional del Turismo es más necesaria que nunca. En 2022 FITUR celebra su 42ª edición y vuelve a hacerlo en su fecha, a principios de año, enfrentándose al reto de poner el turismo donde estaba en 2019 antes de que la Covid supusiese una debacle para el sector a nivel mundial.

A pesar de la pandemia los viajes siguen y las ganas de viajar son más fuertes que nunca. Y si el turismo ha sido capaz de adaptarse a la pandemia a lo largo de 2021, FITUR también, de modo que la fiesta del turismo internacional vuelve a abrir sus puertas del 19 al 23 de enero en IFEMA, Madrid. La Feria tiene un papel fundamental para que la actividad turística vuelva a recuperar su liderazgo como palanca de desarrollo económico y social, así como en el turismo de negocios, y quiere demostrar que la convivencia segura y los viajes, adaptados a las medidas y protocolos necesarios, es una combinación posible.

Un FITUR por todo lo alto

De nuevo, en IFEMA volvemos a tener todo lo necesario para viajar a través del mundo sin salir de Madrid. FITUR se viste de gala para celebrar la fiesta del turismo y allí, viajeros y empresas del sector, comparten un espacio común para hacer que los viajes sigan siendo una realidad. Justo cuando más lo necesitamos.

La respuesta del sector no ha podido ser mejor ante este FITUR 2022 y la alta participación nacional e internacional que reúne esta edición roza cifras muy cercanas a las alcanzadas antes de la pandemia. En total la Feria abarca ocho pabellones de IFEMA (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) por lo que su extensión alcanza los 56.700 m2 de exposición. Todas las Comunidades Autónomas están presentes, de modo que la oferta de destinos españoles es amplia, variada y atractiva. El turismo nacional ha cobrado fuerza desde que comenzó la pandemia y entre todos, con las medidas necesarias, sigue siendo un potente motor para la economía local.

La participación internacional no se queda atrás en este FITUR 2022. Entre destinos y empresas en total son 107 los países participantes, de los que 70 asisten con representación oficial. Son los responsables de los mayores sueños e ilusiones que se viven en FITUR, con espectaculares estands llenos de color, contenidos multimedia, ofertas y gastronomía. En total FITUR cuenta este año con 600 expositores titulares y congregará a 6.933 participantes. Todo un despliegue para demostrar que, a pesar de todo, el sector goza de buena salud.

República Dominicana es el País Socio FITUR en 2022 por lo que, gracias a su participación destacada, este año es el momento perfecto para conocer los grandes atractivos turísticos del país caribeño. Y cómo no, tampoco faltan a la cita las diferentes áreas especializadas que ofrecen un espacio a cada temática y necesidad con plataformas como Fitur LGTB+, Fitur Know How & Export, Fitur Screen, Fitur Talent, FiturTechY, Fitur Next o Fitur Mice.

Un riguroso protocolo de seguridad para un FITUR sanitariamente seguro

Organizar un evento como FITUR, en un momento como este, conlleva una gran responsabilidad. Pero se han tomado todas las medidas necesarias para que FITUR sea un recinto sanitariamente seguro. Un riguroso protocolo de seguridad vela por la salud de los asistentes, reforzando los controles sanitarios y extremando las precauciones, para que la Feria sea un ejemplo de cómo, a pesar de la pandemia, el turismo sigue siendo posible.

Para contar con todas las garantías FITUR 2022 exige a todos participantes que presenten al menos uno de los siguientes requisitos: un Certificado Covid Digital de la UE; el QR Spain Travel Health; o una PCR negativa o un test de antígenos negativo realizados en las 24 horas anteriores a su primer acceso a FITUR.

De este modo, los ciudadanos de la Unión Europea podrán presentar su Certificado Covid Digital de la UE, así como los ciudadanos de países y territorios que se han unido a este certificado europeo. A los ciudadanos de otros países que no cuenten con este certificado se les exige para entrar en FITUR el mismo requisito que, en la fecha, España exige para acceder al país y que les permite obtener el QR Spain Travel Health para su entrada. Si no se dispone de ninguno de los requisitos anteriores, se solicitará a los asistentes un test Covid negativo, ya sea PCR o de antígenos, realizado dentro de las 24 horas anteriores a su acceso al recinto. Estos test se pueden hacer en el propio recinto de IFEMA si es necesario.

Como ya se hizo en la edición 2021, el protocolo de seguridad incluye el control de aforo en los pabellones, que se lleva a cabo con sistemas automatizados de conteo de personas y con un sistema inteligente digital que analiza los espacios, los aforos y el comportamiento de los asistentes. Para mayor seguridad existen protocolos especialmente estrictos en el ámbito de la restauración, con un amplio despliegue de espacios destinados a tal fin en los exteriores del recinto. El uso de mascarillas FFP2 es obligatorio y habrá controles de toma de temperatura en los accesos.

Y todo, junto a un avanzado y potente sistema de ventilación que garantiza la eliminación de la recirculación del aire, su filtración y completa renovación cada 20 minutos, para que FITUR sea lo que el turismo quiere ser: una experiencia sanitariamente segura.