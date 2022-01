Un área para cada temática, así es el FITUR de las oportunidades

Fitur vuelve a estrenar el año como la cita de referencia para los viajeros y los profesionales del turismo, una fiesta internacional en la que se habla de destinos, de gastronomía, de alojamientos, de transportes, de tecnología, de experiencias y de un largo etcétera. Pero también, cómo no, de negocios. Fitur es un enorme punto de encuentro para los profesionales del sector turístico y gracias a su celebración nacen y se dan forma un sinfín de proyectos destinados a los amantes de los viajes.

FITUR 2022 celebra su 42ª edición del 19 al 23 de enero en IFEMA, Madrid. En ocho de sus pabellones se dan cita un total de 6.933 participantes, con presencia de todas las Comunidades Autónomas, de empresas y destinos de 107 países, 70 de ellos con representación oficial internacional. Pero además, y para reafirmar el éxito obtenido en años anteriores, FITUR ofrece bajo sus focos diferentes secciones destinadas a áreas especializas de diferente temática. De modo que como ediciones anteriores, FITUR tiene un papel destacado en aspectos relacionados con la innovación, la tecnología y la transformación digital, así como con todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y la accesibilidad. Con esa intención nacieron en su día áreas como Fitur LGTB+, Fitur Know How & Export, Fitur Screen, Fitur Talent, FiturTechY, Fitur MICE y Fitur Next, y así sigue siendo en esta edición 2022.

Las áreas especializadas de Fitur, un marco de oportunidades

Hay un FITUR para cada necesidad, cada proyecto o cada perfil. Y para que cada interesado sepa dónde acudir, la Feria cuenta con diferentes áreas especializadas orientadas a cubrir diversos segmentos especializados y modalidades de turismo que cada año dinamizan el mercado. Y si le echamos un ojo a cada una de ellas, seguro que encontramos la que más nos interesa.

• Fitur LGTB+

Según el World Travel & Tourism Council, el turismo LGTB+ engloba a más del 10% de los turistas a nivel mundial y es responsable de aproximadamente el 16% del gasto total en viajes, lo que supone más de 195 mil millones de dólares al año. Es un segmento que destaca por su alto poder adquisitivo y su desestacionalidad, por lo que en los últimos años ha crecido la demanda de destinos, empresas, cadenas hoteleras, compañías aéreas y touroperadores que han querido centrarse en el turismo LGTB+ celebrándolo este año bajo el lema ‘Por un turismo inclusivo’.

• Fitur Know How & Export

Por décimo año consecutivo, bajo la organización de SEGITTUR y con la colaboración del ICEX, el área de Fitur Know How & Export pone en valor el conocimiento innovador de la industria turística nacional. España es una potencia turística a nivel internacional y su experiencia vale su peso en oro, de manera que las empresas turísticas españolas tienen un espacio para mostrar su potencial y encontrar nuevas oportunidades de negocio. Este año se centra el foco además en la estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes para promover la innovación y la sostenibilidad en el turismo, así como la internacionalización de las pymes turísticas españolas.

• Fitur Screen

Fitur Screen está co-organizado con Spain Film Commission y su finalidad es la de conectar las industrias del turismo y del cine. Dos potencias que tienen mucho que contarse sobre turismo cinematográfico a través de intercambios comerciales para hacer de España un Hub Audiovisual global. Porque aunque a veces no nos demos cuenta, un rodaje cinematográfico o televisivo es una poderosa herramienta de promoción turística y los lugares en los que se han filmado películas, y especialmente series de gran audiencia, siempre genera un gran interés. Para potenciarlo, Fitur Screen ofrece diferentes espacios y actividades para hablar sobre ello.

• Fitur Talent

Fitur Talent nació en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo y su objetivo es convertirse en un espacio monográfico que resalte el talento de las personas, sus habilidades y su capacitación profesional entorno al turismo. Ya estamos viendo que el sector necesita personas preparadas para interactuar con los nuevos turistas digitales y que cuentan con los conocimientos necesarios para gestionar las nuevas tecnologías que dan forma al negocio turístico en nuestros días. Para hablar de ello Fitur Talent acoge jornadas, talleres y encuentros, centrados este año en la necesaria reactivación de un sector paralizado por la Covid.

• FiturTechY

También hay un área dedicada a la difusión del conocimiento y la innovación, y lleva por nombre FiturTechY. Este año se ha organizado en colaboración con el instituto Tecnológico Hotelero y se aborda el proceso de transformación que está sufriendo el sector como respuesta a la pandemia de la Covid, su adaptación y su futuro esperanzador, con altas expectativas de crecimiento. Para que todo quede atado y bien atado, el área recoge diferentes foros como los de #techYdestino, #techYfuturo, #techYnegocio y #techYsostenibilidad.

• Fitur Next

El Observatorio Fitur Next es el área encargada de promover buenas prácticas en turismo, un foro que trabaja a lo largo de todo el año para conseguir las mejores experiencias tanto para los visitantes como para los residentes, cuidando el desarrollo del destino y buscando una actividad turística lo más sostenible posible. Este año Fitur Next analiza la contribución del turismo a una sociedad accesible a través de las nuevas tecnologías, los servicios turísticos y la oferta inclusiva y accesible del panorama internacional.

• Fitur Mice

FITUR ya nunca sería lo mismo si no se celebrase, un año más, un encuentro como FITUR Mice. Una gran oportunidad para poner en contacto la oferta con la demanda del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos. El lugar idóneo para identificar clientes y generar negocio. Para ello cada expositor cuenta con una agenda de citas pre-establecidas con directivos de empresas, rigurosamente seleccionados, además de un completo programa de networking entre los participantes. Para que así quien ofrezca, pueda en FITUR, encontrar a quien necesita.