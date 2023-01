La Unión Europea impulsa el talento y las ideas españolas a través de diferentes canales de financiación

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son el motor del progreso. Para funcionar, este motor necesita combustible —o dicho de otra manera— financiación. Es en este punto donde muchos proyectos con grandísimo potencial tienen importantes dificultades para continuar y en el que la Unión Europea juega un papel fundamental. Así lo demuestran estas historias que pasaron del papel a la realidad gracias a la financiación procedente de la UE.

En los últimos años, la Unión Europea se ha consolidado como el mayor apoyo a la cultura de la innovación, haciendo posible que cientos de proyectos se materialicen a través de iniciativas como el Acelerador del CEI o LIFE. Ambos programas ofrecen financiación, pero también brindan recursos para pasar del plan de negocio a la acción: contacto con tutores, mentores y expertos; acceso a oportunidades de asociación con empresas e inversores y asistencia técnica para la preparación de proyectos.

El Acelerador del CEI ofrece a las pymes, empresas emergentes y emprendedores, la posibilidad de acceder a subvenciones de hasta 2,5 millones de euros para financiar proyectos de cierto riesgo, pero con un gran potencial. Además, también permite el acceso a inversión de capital para actividades comerciales y de refuerzo en su presencia internacional. España es el país que más éxito ha tenido en la consecución de estas ayudas con 1.034 proyectos financiados —si tenemos en cuenta su antecesor, el Instrumento Pyme— entre 2014 y 2022.

El Programa LIFE, por su parte, es el instrumento financiero de la Unión Europea que apoya con hasta un 60% del presupuesto total proyectos de empresas e instituciones sobre medio ambiente o acción por el clima. LIFE, que ahora cumple 30 años, ha apoyado en este periodo a más de 900 proyectos en nuestro país.

El primer test de sangre para la detección precoz del alzhéimer

Pese al gran impacto que la enfermedad de Alzheimer tiene en la sociedad y su tendencia ascendente, hoy en día todavía no existe una cura y el porcentaje de fracaso en ensayos clínicos es de casi el 100%. Esto se debe, entre otras causas, a que muchos de los pacientes que participan en estos estudios o bien estaban en etapas avanzadas de la enfermedad, o bien no iban a desarrollarla, así que no se puede verificar la eficacia de los tratamientos. Por ello, nació en Barcelona ADmit Therapeutics que ha ideado un sistema que permite definir el posible porcentaje de desarrollo de la enfermedad en pacientes en etapas iniciales.

Para ello, el primer test de sangre basado en el ADN, será clave para encontrar un tratamiento que cure la enfermedad, al permitir seleccionar pacientes que desarrollarán la enfermedad o en los que esta se encuentra en su fase inicial. “Para seguir avanzando necesitábamos cuatro millones de euros y nuestro proyecto era de alto riesgo. Gracias al programa Acelerador de CEI de la Unión Europea estamos donde estamos”, subraya Marta Barrachina, directora general y cofundadora de ADmit Therapeutics.

Cómo producir agua a partir de aire imitando el proceso de la lluvia

La empresa cordobesa GENAQ es capaz de generar agua a partir del aire. Su tecnología permite producir, allí donde sea necesaria, hasta 5.000 litros al día, en función de las necesidades y las condiciones medioambientales. Esta empresa decidió ampliar su línea de negocio apostando por llevar su tecnología a casas, edificios públicos y empresas con el objetivo de reemplazar el 3% del agua embotellada del mundo de aquí a cinco años. “El efecto del Acelerador del CEI de la UE nos ha permitido hacer un desarrollo de producto, de mercado y de canal de venta en muy poco tiempo, además de multiplicar casi por tres la cifra de facturación, empleados y presencia internacional”, apunta Carlos García, director general de GENAQ.

Construir carreteras con antiguas palas de aerogeneradores

España es la segunda potencia en producción de energía eólica en Europa y la quinta a nivel mundial. Las palas obsoletas de aerogeneradores se traducen, sin embargo, en un problema medioambiental de más de 220.000 toneladas de residuos para el que ahora se ha encontrado solución. Cinco entidades castellanoleonesas han desarrollado LIFE REFIBRE, un sistema para reciclar las palas antiguas de los aerogeneradores y transformarlas en firme de carreteras que es un 30 % más duradero. “El programa LIFE de la Unión Europea nos ofrecía un porcentaje de financiación determinante para asegurar la viabilidad del proyecto”, declara Felipe Romero, coordinador de LIFE REFIBRE desde el Instituto de la Construcción de Castilla y León.

Los materiales de construcción del futuro

La Junta de Extremadura lleva una década investigando la rehabilitación de viviendas con materiales de proximidad que hagan más sostenibles y eficientes energéticamente los lugares donde trabajamos y vivimos. Con este fin nació LIFE ReNatural, un proyecto que ha permitido el desarrollo de soluciones constructivas que incorporan materiales como la cáscara de arroz, bloques de arcilla y corcho. “La Unión Europea favorece el intercambio de conocimientos ya que promueve mucho la colaboración. Genera una cooperación que te permite tener perspectiva de cómo se hacen las cosas en otros lugares y crear sinergias muy positivas en materia de innovación” afirman Esther Gamero y Fernando Babiano, técnicos desarrolladores del proyecto.

Oportunidades de financiación de la UE para innovadores

