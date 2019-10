Ambulancias Tenorio, convocada este lunes a un paro parcial de una a tres de la tarde

Los trabajadores de la empresa Ambulancias Tenorio, adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura, están convocados este lunes a un paro parcial de dos horas para exigir el cumplimiento del convenio colectivo.



A este paro, que se desarrollará entre las 13 y 15 horas e incluye una concentración a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, le seguirán otros dos el 14 y 21 de octubre, así como una huelga indefinida a partir del 1 de noviembre, según ha recordado el presidente del comité de empresa de la provincia de Badajoz, Víctor Moreno García.



La protesta llega después de que la última reunión mantenida entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores, el pasado 25 de septiembre en las dependencias del Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura, concluyera sin acercamiento entre las partes.



Según Moreno, no piden mejoras salariales ni laborales, sino el cumplimiento del convenio colectivo debido a que, ha denunciado, no se está respetando el tiempo de descanso entre jornadas, éstas son excesivas y no se está cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Asimismo, el comité de empresa ha alegado una falta de confianza tras haberse incumplido los acuerdos alcanzados el pasado mayo con la dirección de Ambulancias Tenorio -que cuenta con cerca de un millar de trabajadores en Extremadura- y que les llevaron a anular otra convocatoria de huelga.

Servicios mínimos

Para esta convocatoria de paro parcial, el Servicio Extremeño de Salud ha fijado unos servicios mínimos que, a juicio del comité de huelga, son "abusivos", por lo que se plantea recurrirlos una vez sean publicados en el Diario Oficial de Extremadura.



Según declaró este sábado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se debe entender "que los servicios mínimos en un servicio público esencial tienen que ser los que son".



En consecuencia, detalló, será del "del cien por cien" en las ambulancias "que afectan a la vida de las personas", de modo que están aseguradas todas las urgencias así como todos los puntos de atención continuada.



También todos los transportes de oncología, de diálisis y los traslados de las altas hospitalarias, además de "otras situaciones que son importantes para la vida de las personas".