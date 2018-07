Borruel propone suprimir en Badajoz el acoso y derribo que causa daño y lesiones a las vaquillas

El concejal independiente en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García Borruel, ha registrado una moción para que la ciudad suprima la celebración del Concurso de Acoso y Derribo que se lleva a cabo durante las fiestas de San Juan.



La actividad, que cuenta con subvención municipal, comporta "daño físico, estrés y lesiones de diversa consideración" en las vaquillas, y además "contraviene" las normativas autonómica y local en relación al trato a los animales, ha dicho Borruel.

Luis García Borruel





Como ha afirmado el candidato de Juntos por Badajoz a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, estas normativas son contrarias al daño al animal y, en este sentido, la pica utilizada en el concurso produce una herida considerable a este ganado manso.



García Borruel ha manifestado que el acoso y derribo, que "nada tiene que ver" con las corridas de toros o las sueltas de vaquillas, no está considerada una actividad deportiva, pues la Federación Hípica Española decidió "dar de baja" esta disciplina en 2010.



El edil no adscrito ha afirmado que en este caso se produce un maltrato a la vaquilla, y no en vano, esta práctica, utilizada en el siglo XIX para observar cómo se comportaban las reses bravas, dejó de utilizarse en este sentido pues "era mayor el daño que se producía al animal que el beneficio obtenido".



García Borruel ha expresado en que "esta iniciativa no tiene tradición en la ciudad, ni tiene sentido en la actualidad", por lo que ha pedido su supresión.



Por ello, el edil pacense ha dicho no entender que una actividad de ocio que comporta "daño físico y lesiones de diversa consideración" perciba una subvención por parte del Ayuntamiento pacense.



Pese a la decisión de la Federación de hípica y a las normativas, esta práctica aún se realiza en Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura, por lo que la moción, además de pedir la prohibición en Badajoz, solicita que el Ayuntamiento inste al Ejecutivo autonómico a que adopte las medidas necesarias para que extienda esta supresión a toda la región.