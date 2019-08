Educación publica la adjudicación de destinos de 5.759 profesores, 2.859 de ellos interinos

La Consejería de Educación y Empleo ha publicado en el portal del profesorado Profex una resolución con la adjudicación final de los destinos de 5.759 funcionarios de carrera, en prácticas e interinos de los cuerpos docentes no universitario para el curso escolar 2019/2020.



De los 5.759 destinos adjudicados, 1.804 pertenecen a comisiones de servicio; 2.859 a interinos; 710 son para docentes que han aprobado las recientes oposiciones y los 386 restantes corresponden a otras diversas situaciones.



Esta adjudicación final responde a lo establecido en el calendario previsto en el procedimiento para la adjudicación de destinos de funcionarios interinos de las listas ordinarias de los cuerpos docentes, aprobado en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada el pasado mes de junio.



Tras la publicación de la adjudicación final, los funcionarios interinos disponen de un plazo para renunciar a la plaza adjudicada, una renuncia que deberá estar justificada y que conllevará que el aspirante no sea llamado durante el curso escolar 2019/2020 para ninguna plaza o sustitución de ningún cuerpo o especialidad.



Además, una renuncia en la que no se acredite la justificación, conllevará la exclusión de la lista correspondiente.



Con el cumplimiento de este calendario se asegura, según el Ejecutivo regional, un adecuado comienzo del curso escolar 2019-2020.