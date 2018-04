Proponen la llegada de un tren-tranvía entre Badajoz y Elvas

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha elaborado un informe de proyecto para solicitar a las administraciones la creación de un "tren-tram" que una la capital pacense con Elvas, un transporte "útil" y "práctico" que conecte ambas ciudades.



El miembro de la asociación y creador del informe, Alejandro Vargas, ha afirmado que esta infraestructura sería también muy útil a la hora de configurar un servicio ferroviario de cercanías en Extremadura, con varias líneas para unir los municipios extremeños.



Como explica en su estudio, en 2018 comenzará la nueva vía férrea entre Évora y Badajoz, dentro del proyecto que unirá Madrid y Lisboa, una utilidad que puede ser "aún mayor" para la capital pacense y para Elvas, dentro del entorno de la "Eurociudad", si se añaden carriles auxiliares de corta distancia.



Los "tren-tram" son un transporte donde el tren va en modo tranvía cuando transcurre por la ciudad y vuelve a su sistema original cuando deja el entorno urbano, una fórmula utilizada ya en ciudades como Alicante.



Cada vez se producen más desplazamientos entre Elvas y Badajoz, por aspectos comerciales, sanitarios, laborales o de ocio, entre otros, como ha explicado, y sin embargo la oferta de transporte público es "nula".

Cercanías

A su juicio, un servicio de cercanías que se limitase a conectar las estaciones de ambas ciudades sería "poco práctico", pues la vía actual no pasa por ningún punto clave, y por tanto se propone que llegase a entornos como la avenida de Elvas.



El trazado propuesto para la zona urbana de Badajoz transcurre por avenidas amplias que no suponen una gran dificultad para la instalación de vías de "tren-tram", y por ejemplo, a lo largo de la avenida de Elvas hay dos franjas pobladas de arbustos que son "ideales" para alojar esas vías, sin que además el espacio deba dejar de ser verde.



Pero esta nueva infraestructura no solo permitiría ofrecer un servicio de corta distancia, sino también otro de cercanías que pudiese conectar Elvas-Badajoz con Montijo, Mérida, Cáceres, Don Benito-Villanueva de la Serena o Almendralejo, entre otras.



"El objetivo es que una gran proporción de los extremeños que se desplazan entre las principales localidades de la comunidad autónoma habitual o puntualmente lo hagan en transporte público, rápido, eficiente, ecológico, práctico y seguro"