Quieren meter miedo a los jóvenes para que se hagan planes de pensiones privados, según Vara

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, cree que el debate sobre las pensiones tiene por objeto "meter miedo" a los ciudadanos de menos de 40 años para beneficiar a los planes de pensiones privados.



La Casa de la Cultura de Nueva Ciudad de Mérida albergó anoche un acto público del PSOE de Extremadura con el título "Pensiones Dignas".



Además de Fernández Vara, tomaron la palabra las secretarias regionales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, y el secretario del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna.



Este debate, que "no ocurre por casualidad", ha apuntado el presidente extremeño, tiene por objetivo que los jóvenes de menos de 40 años lleguen a la conclusión de que no van a tener pensiones, para que se "desentiendan de lo público" y "se busquen la vida".



Esto se intentó ya con la sanidad y la educación, pero no cuajó porque son unos sistemas muy buenos, ha recordado el dirigente socialista, que ha insistido en que esta es una discusión ideológica, ya que unos políticos luchan por unos valores y otros por determinados intereses.



Fernández Vara ha reiterado que el sistema público de pensiones es "perfectamente viable" y que "meter miedo siempre le ha venido bien a la derecha".



El problema, a su juicio, no son las pensiones, sino la "precarización" del empleo y los salarios.



El "gran debate", en su opinión, es el conjunto de la previsión social -las pensiones, la dependencia y la atención a la salud- y sobre la sanidad, en concreto, ha advertido de que tiene "amenazas de todos los colores".



Entre otras propuestas, ha señalado que el PSOE ha pedido que las pensiones no contributivas y las de viudedad se financien con los presupuestos del Estado y que hagan un esfuerzo "los que tanto han recibido", en referencia a los bancos.



Fernández Vara, que ha suscrito todo lo que han dicho previamente las responsables de UGT y CCOO, se ha mostrado partidario de introducir en la Constitución Española, junto a la solidaridad interterritorial, la solidaridad intergeneracional.

La reforma laboral PP de 2012

Sánchez y Chacón ha coincidido en que el problema parte de la reforma laboral de 2012, que al precarizar el empleo perjudica a las cotizaciones a la Seguridad Social, y de la reforma de las pensiones de 2013, que ha traído la revalorización del 0,25 % y el factor de sostenibilidad.



Frente a estas medidas de empobrecimiento de las pensiones, con el fin de favorecer las pensiones privadas, han abogado por la derogación de esas dos reformas y por la subida de las pensiones según el IPC para mantener su poder adquisitivo.



Asimismo, han propuesto que se deje de pagar la estructura de la Seguridad Social con las cotizaciones y por revisar las fuentes de financiación del sistema de pensiones.



En este sentido, han considerado que no es un problema de ingresos sino de voluntad política por parte del Gobierno del PP.



Las secretarias regionales de UGT y CCOO han animado a seguir con la lucha en la calle, para que Madrid dé marcha atrás y conseguir garantizar el sistema público de pensiones, ahora y en el futuro.



El alcalde de Mérida ha considerado que debe haber un "posicionamiento claro" de partidos políticos y sindicatos parar rechazar que desde lo público se favorezcan los planes de pensiones privados.



Se ha mostrado en contra de que desgraven, como indirectamente están incentivando algunos gobiernos, según ha indicado.



Al término de las intervenciones, se ha abierto un turno de preguntas que ha moderado Rodríguez Osuna.