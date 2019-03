Quince personas intoxicadas en una discoteca de Almendralejo

Quince personas han tenido que ser atendidas la madrugada de este domingo después de que un individuo haya liberado una sustancia tóxica en el interior de la discoteca Lío The Show de Almendralejo, según ha informado la Policía Nacional.



Ocho de ellos, que tienen entre 18 y 37 años y entre los que hay dos policías locales, continúan ingresados en el Hospital Tierra de Barros de la ciudad.



Sufren mayoritariamente irritación de las vías respiratorias altas, según la Junta de Extremadura, que ha informado que presentan cuadros leves que están respondiendo bien al tratamiento.



Los pacientes seguirán 24 horas más en observación en el hospital como medida de seguridad.



Pendiente del análisis, aún no sabe cuál es la sustancia que ha producido el cuadro clínico.



La Policía Nacional busca pruebas en la discoteca, ubicada en la calle Luna, en una zona de copas, para identificar al autor de los hechos, ocurridos sobre las cinco de la mañana.



Sobre las dos de la tarde ha abandonado la discoteca un equipo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional.



Fuentes de este cuerpo han informado que los hechos tuvieron lugar en la zona de los servicios y que aún no se sabe si el responsable usó unos polvos o un espray.



Hasta el lugar acudieron Policía Local y Nacional, Cruz Roja y varias ambulancias del Servicio Extremeño de Salud.