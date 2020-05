Vara: “Ver al PSOE mezclado con Bildu me produce desolación, pero también el que no hubiera estado de alarma”

Al presidente de la Junta de Extremadura le ha producido “desolación” el acuerdo del PSOE con Bildu para sacar adelante la prórroga del estado de alarma, pero la misma desolación le habría producido no haber podido aprobarlo en las Cortes.

Preguntado por ello en una rueda de prensa en Mérida, ha respondido que “antes de juzgar me pongo en lugar de los demás, ayuda a ver las cosas con perspectiva. Para mí como para cualquier socialista ver mezcladas las siglas del PSOE con las de Bildu me produce desolación pero también me habría producido mucha desolación no haber podido aprobar el estado de alarma, quiero entender que esa ha sido la razón”.

“No tengo duda alguna”, añadía, “de la defensa de la integridad de las personas, lo que ha significado este partido y su gente en la lucha contra el terrorismo; por esa razón, desde la desolación que me produce que se haya dado, hay que decir que me pongo en el sitio, y si hubiera habido que tomar una decisión para evitar que se cayera la alarma, hay que ponderar; ahí está la diferencia entre los espíritus puros, que nunca tienen que tomar una decisión, y aquellos que están en el tajo y deben tomarla, lo cómodo y fácil es ponerse siempre de perfil y de lado. En cualquier caso, en España bien haríamos en este momento en ponernos en lugar de otros, ya hay demasiada gente empeñada en radicalizar esta sociedad y solo ve blanco y negro, nada más que buenos y malos, y no nos conduce a nada”.

Terminaba su respuesta con un “desde el profundo malestar que te pueda producir, hay que intentar conseguir una mayoría. También me produce mucho dolor que para sacar medidas que salvan vidas, haya que recurrir a este tipo de fuerzas políticas, y eso es lo que algunos se tendrían que plantear y replantear”.

Reforma laboral: manda Calviño

Respecto a las posiciones dentro del Gobierno sobre la reforma laboral, derogación total o cambios parciales, Vara ha explicado que “toda la vida de dios ha habido diferencias entre ministros, una vez se ha sabido más y otras menos, incluso siendo del mismo partido. Dicho esto, tenemos que defender en Europa la posición de la vicepresidenta económica [Nadia Calviño], que es la que la llevará a cabo, y tenemos un compromiso político para derogar las cosas que más han destrozado y precarizado muchos proyectos personales y familiares. Hay que cumplir nuestros compromisos, y los que tenemos con la Unión Europea”.

La salida de esta crisis “no puede ser más precariedad porque entonces recae en los de siempre”.

En cuanto al ingreso mínimo vital estatal, será “complementario con la renta básica, no sé ahora hasta dónde y hasta cuánto, en cuanto lo conozcamos podremos decir, pero es obvio que Extremadura por su renta va a ser de las mayores beneficiadas”.