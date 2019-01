Vecinos y trabajadores exigieron la continuidad de la central nuclear de Almaraz

Centenares de personas se manifestaron ayer en Navalmoral de la Mata, en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, en defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz y del futuro económico y laboral de esta zona norte de la comunidad autónoma de Extremadura.



La protesta por el posible cierre de la central nuclear (CNA) ha reunido a vecinos de numerosas localidades de esta comarca, quienes consideran que poner fin a la actividad energética de la planta dejará sin empleo a centenares de personas y conllevará el cierre de muchas empresas auxiliares.



La manifestación, convocada por la plataforma ciudadana VIDA, empezó en el conocido "Jardincillo" de la localidad morala y, tras recorrer varias calles, terminó en la plaza de España, donde se leyó un manifiesto en defensa de la CNA.



Alrededor de 800 personas trabajan en esta central nuclear, si bien de forma indirecta e inducida genera 2.900 puestos de trabajo, y contribuye al entorno con 45 millones de euros anuales.



"Nos jugamos el futuro de nuestra comarca por lo que ahora más nunca necesitamos el apoyo de todos", han resaltado desde la plataforma ciudadana.

Concentración de trabajadores



Esta acción de protesta coincidía el mismo día con la concentración de 15 minutos convocada por el comité de empresa de la central nuclear, integrada por UGT, CCOO, SITAT y APLO, en defensa de la continuidad de la actividad de la planta energética, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el desarrollo de la comarca.



Dicha concentración había sido anunciada para las 14,30 horas de este jueves en la zona de aparcamientos de la planta, coincidiendo con el final de la jornada laboral del turno de mañana.

Luces apagadas

A esaa misma hora, y en señal de apoyo, el Ayuntamiento de Almaraz, gobernado por el PP, apagó la luz de todos los edificios públicos de la localidad, con el fin de mostrar su "total y absoluto" respaldo a los trabajadores de la central.



Este consistorio ha reiterado que está "absolutamente" en contra del cierre de la central nuclear y, por ende, de "la destrucción" de innumerables puestos de trabajo", lo que acarrearía "una grave situación para los municipios del entorno y para la propia provincia".



Su alcaldesa, Sabina Hernández, momentos antes de participar en la manifestación de Navalmoral de la Mata, defendía que el PP "siempre ha apostado" por la energía nuclear, "no como el PSOE, que quiere cerrar la central para que volvamos a la Extremadura profunda".



En declaraciones a los periodistas, Hernández aseguraba que Almaraz y el PP "llevan luchando" por la continuidad de la central nuclear "desde siempre, no como el PSOE, que está en contra de este tipo de energía".



Por su parte, la presidenta comarcal del PP del Campo Arañuelo, Paloma López, decía que su partido "va a reavivar la lucha por conseguir que la central nuclear siga viva". "Es hora de que todo el mundo se quite la careta y manifieste si está en contra del cierre o favor"