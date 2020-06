Agricultores y sindicatos esperan una campaña de la vendimia sin problemas de mano de obra

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y los sindicatos UGT y CCOO esperan que no haya escasez de temporeros en la campaña de la vendimia. Destacan que en España hay mano de obra para el campo, aunque discrepan sobre su gestión.

Sindicatos y organizaciones agrarias han reaccionado así a las realizadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha asegurado que tomará medidas si se necesita mano de obra para la próxima vendimia, tras las facilidades dadas a la contratación para paliar los efectos de la pandemia.

Planas respondía así al senador del PNV Juan Carlos Medina, quien ha instado al Gobierno a ampliar hasta el 31 de diciembre las medidas aprobadas para flexibilizar dicha contratación, de forma que se abarque "todo el calendario de cosechas", incluida la vendimia.

La recogida de la uva

Empieza en agosto y se extiende al otoño. A ella acuden trabajadores de Rumanía y de otros países del Este europeo, y también se produce un "desplazamiento interno migratorio" dentro del territorio nacional de españoles que acuden al zonas como el Penedés o Rioja, según las fuentes.

El director de Asaja, Juan José Álvarez, confía en que los viticultores no tengan problemas de mano de obra, como ha habido en otras campañas, y ha apuntado que, por el momento, las medidas que aprobado el Gobierno son suficientes.

Sin embargo, Álvarez ha recalcado que es una paradoja que en un país con más de cuatro millones de parados y con las condiciones establecidas en el real decreto -que permite compatibilizar el trabajo en el campo con paro y subsidios (como el Plan de Empleo Rural -PER)- no estén acudiendo los trabajadores a las explotaciones.

Asaja y el responsable sectorial del vino de COAG, Joaquín Vizcaíno, han coincidido en que, si hiciera falta, verían bien que el Ejecutivo extendiera hasta el 31 de diciembre las medidas especiales para favorecer la oferta de temporeros.

Vizcaíno ha añadido que es prematuro calcular la necesidad de temporeros en las viñas, que dependerá también del clima y del volumen de cosecha, con la confianza en que no rebrote el COVID-19.

De momento, "las campañas agrícolas se desarrollan con normalidad, entre ellas las de fruta de hueso, por lo que no vemos problema y no creemos que la vendimia sea diferente si no surgen rebrotes", según fuentes de UPA.

"Hay mano de obra suficiente"

El secretario del sector agrario y manipulado hortofrutícola de UGT-Fica, Emilio Terrón, ha señalado que en España "hay mano de obra suficiente", como ocurre en Extremadura, Aragón o Cataluña.

Pero afirma que el problema está en que "no les llaman", porque según el sindicalista los empresarios agrícolas no están solicitando mano de obra a través de las oficinas públicas de Empleo, competencias de las comunidades autónomas, sino que recurren a vías privadas para ofrecer menos remuneración.

El responsable adjunto de Política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, considera que es prematuro hablar de la vendimia y que, en todo caso, la prioridad es garantizar las condiciones sanitarias adecuadas, en cuanto a distancias de seguridad, abastecimiento de equipos de protección individual (EPI) y salarios dignos.

Según Fuentes, hay habido "excesivo alarmismo por parte de la patronal y de los medios de comunicación" sobre la escasez de temporeros, lo que ha provocado "avalanchas y un efecto llamada". Ha recordado además que unos 15.000 trabajadores españoles viajan a vendimiar a Francia cada año, como "fijos discontinuos".