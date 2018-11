Ayuntamiento pide a la Junta cambiar la ley para poder enterrar por el rito islámico

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que es responsabilidad de la J unta de Extremadura cambiar la legislación mortuoria para los enterramientos por el rito islámico, puesto que en su artículo 54 prohíbe que se lleve a cabo sin el correspondiente féretro por problemas de contaminación y por los procedimientos que tienen.

A preguntas de los medios, la concejala delegada del área, Paloma Morcillo, que ha informado de inversiones en cementerios de la ciudad y poblados, ha afirmado que se reunió durante la Almossassa con el Imán de Badajoz, Adel Najjar, y que es conocedor de este problema.



Para Morcillo, la potestad no es del Consistorio si no del Gobierno regional y considera que los musulmanes tienen derecho a tener un sitio de descanso "no solo de una ciudad si no a nivel autonómico", una promesa que ha hecho el presidente, Guillermo Fernández Vara, de la que no hay noticias, agrega.



La edil ha manifestado que está muy concienciada en este asunto, puesto que ella nació en Marruecos pero que en los cementerios de la ciudad "no es posible", motivo por el que ha solicitado cambiar la normativa y establecer donde debe estar el cementerio musulmán.