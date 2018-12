La copla como terapia en una docena de residencias de mayores de Cáceres

Se trata de una terapia para personas como los enfermos de alzheimer y con movilidad reducida. El programa de la Diputación Provincial de de Cáceres "Te recuerdo, memoria de un pueblo" lleva la copla a once residencias de mayores hasta el próximo día 16 con la voz de la cantante cacereña Pilar Boyero y con Pedro Monty al piano.

Obtiene un asombroso efecto terapéutico a través de la música, como quedó demostrado en la pasada edición, cuando una residente que llevaba años sin hablar enferma de alzheimer se puso a tararear una de las canciones.

Es un concierto "íntimo y cercano" en los centros de mayores que comenzó el pasado viernes en Pasarón de la Vera, con un presupuesto de 11.000 euros. Además llegará a las localidades cacereñas de Aldea del Cano, Baños de Montemayor, Cedillo, Deleitosa, Hernán Pérez, Jaraíz de la Vera, Perales del Puerto, Pescueza, Plasenzuela y Torrecillas de la Tiesa.

Propuestas musicales

"La Bien Pagá", "Ojos verdes", "Francisco Alegre", "María de la O" y "Campanera", esta última la que más éxito tiene entre los residentes y que despierta recuerdo muy especiales, son parte del repertorio del programa.

"Lo que hacemos es hurgar en las memorias, a veces dormidas, en los pensamientos y recuerdos, y utilizamos la banda sonora de sus vidas", ha expresado Pilar Boyero.

Ha señalado que resulta un programa difícil, pues de alguna manera juega con las emociones. También necesario, ya que llega a una parte de la sociedad en la que "no se piensa demasiado" y que les lleva el "teatro a su propia casa".

"Es una actividad tan simple, pero que a ellos les llena de vida. Me he dado cuenta que no se acordaban del nombre de sus hijos pero sí de la letra de la Campanera, es una terapia importante para ellos que llevo haciendo casi quince años".