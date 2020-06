La firma del convenio trae la paz social al campo tras un largo conflicto entre patronal y sindicatos

Las organizaciones profesionales agrarias y las centrales sindicales han llegado este martes a un acuerdo sobre el convenio del campo, con el que llega la paz social tras un largo periodo de desconveniencias entre ambas partes.

Se han incluido las tablas salariales de 2016, 2017 y 2018 con la actualización correspondiente al incremento del Salario Mínimo Interprofesional de 2019 y 2020, lo que ha permitido desbloquear la situación y parar la huelga convocada para los próximos días 1, 2 y 3 de julio, en plena campaña hortofrutícola.

Los responsables regionales de UPA-UCE y COAG, Ignacio Huertas y Juan Moreno Campillejo, explican que una vez alcanzado el acuerdo, en la mediación previa a la convocatoria de la huelga por parte del Servicio Regional de Arbitraje, el Instituto de Relaciones Laborales ha redactado el texto y el acta de la reunión, que se ha firmado por las partes.

El responsable de Asaja, Ángel García Blanco, ha abandonado al final el encuentro, aunque la organización APAG-Extremadura-Asaja ha firmado también el acuerdo, por sentirse insultado durante la reunión, según han explicado algunos de los presentes, que atribuyen esta actitud a una forma habitual de comportarse del dirigente agrario.

El convenio del campo

Es el más importante de la comunidad autónoma ya que marca las condiciones laborales de 65.000 jornaleros y de unas 7.000 empresas en la región.

En una nota hecha pública tras el encuentro, García Blanco justifica su abandono de la mesa por la actitud “chantajista”, con insultos “incluidos”, que han mantenidos los sindicatos y anuncia su decisión de "volver a su idea inicial, que quedó aparcada como gesto para llegar a un acuerdo", de impugnar el convenio al considerar que dos representantes de la patronal, como UPA-UCE y COAG, no están legitimadas oficialmente para ser convocadas a dicha reunión al no tener al menos el diez por ciento de la representación" del empresariado, un argumento, según fuentes sindicales, que no tiene ningún sentido.

Por su parte, el presidente de APAG-Extremadura-Asaja, Juan Metidieri, que no ha querido comentar lo ocurrido con García Blanco, ha destacado que, a pesar del punto de partida "tan difícil" de la reunión de hoy, al final ha imperado la "responsabilidad" y se ha vuelto al acuerdo que se alcanzó el pasado 4 de junio y que su organización se comprometió a aceptar, como finalmente ha ocurrido este martes.

Metidieri, al igual de Ignacio Huertas, ha destacado la importancia de la firma del convenio del campo y la recuperación de la "paz social" en el campo extremeño.

En ese sentido, Huertas ha señalado esta como la mejor noticia para los fruticultores", que se enfrentaban a una huelga en plena campaña de recogida a principios del mes de julio, "con 40 grados y con la necesidad de abastecer el conjunto de los mercados".

No hay cambios significativos

Para el dirigente de UPA-UCE, lo acordado no contempla cambios significativos con respecto a lo que ya se acordó el pasado 4 de junio, cuando fue imposible cerrar el texto del convenio, ya que "en definitiva lo que único que se hace es plantear que las tablas salariales de 2016, 2017 y 2018 se actualizarán cumpliendo la legislación vigente con respecto al Salario Mínimo Interprofesional", algo que ya se "sobreentiende".

Huertas ha hecho hincapié en que UPA-UCE ha trabajado en la negociación "desde el rigor y al responsabilidad" y ha lamentado el "esperpento" montado por algunas de las partes que atendían a "intereses partidistas" y a un deseo de "generar conflicto en el campo extremeño".

Para esta organización agraria, según su líder regional, es "un buen acuerdo", pues integra el modelo de registro horario y permite una validación mensual, la flexibilidad laboral y baja del 75 al 20 por ciento el incremento de la hora y media extra.

"Por fin llegó el convenio"

Saturnino Lagar, por parte de CCOO, se ha felicitado por la firma de este convenio, que es "importante, porque garantiza el salario, el bienestar y los derechos de 65.000 trabajadores del campo extremeño.

Lagar ha destacado también que finalmente el texto del convenio recoja cómo calcular las tablas salariales, así como que se haya firmado antes del próximo día 30 de junio, cuando terminaba la prórroga firmada el 16 de diciembre y empezaba a aplicarse la ultractividad, con lo cual se perdería la vigencia del anterior convenio y de los derechos recogidos en él.