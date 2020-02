Las organizaciones agrarias, indignadas con la ministra de Trabajo por suspender una reunión

Las organizaciones agrarias Asaja y Upa-Uce han expresado su indignación con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que anoche suspendió la entrevista que hoy tenía prevista en Madrid con ellas y con un tercer colectivo de agricultores y ganaderos, Coag, cancelación cuyos motivos alegados son “personales”.

La ministra sí ha mantenido, por el contrario, la cita con los sindicatos para, en compañía del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, analizar un acceso más fácil al empleo comunitario, el Aepsa, y la aplicación del salario mínimo en el campo.

“Se nos queda cara de tontos cuando te citan, te desplazas y al final dejan fuera de la concertación social a las organizaciones agrarias legítimas salidas de las urnas”, ha señalado el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco.

El dirigente agrario añade que ayer jueves, y como paso previo a la reunión en Madrid con la ministra, la delegada del Gobierno, Yolanda García, organizó una reunión para precisamente preparar dicho encuentro. Indignado, repite que el próximo martes 18 “no se va a poder entrar ni salir de Extremadura, que va a quedar colapsada”. Afirma que ya son más de 760 los tractores que han confirmado su presencia en Navalmoral de la Mata para contar la autovía A-5.

Además le refuerza en su idea de no sentarse a negociar el convenio del campo en Extremadura, en la primera reunión el próximo lunes 2 de marzo en Mérida. Vuelve a dar por rotas las negociaciones “si no nos recibe la ministra de Trabajo y nos ofrece disculpas así que el campo extremeño se verá abocado a la aplicación directa del Estatuto de los Trabajadores, como consecuencia de esta tomadura de pelo, este desaire que es una auténtica vergüenza y que no ayuda a favorecer la paz social en el campo que todos buscamos”.

Upa-Uce: no podemos esperar

También Ignacio Huertas, secretario regional de Upa-Uce, la organización que junto a Apag y Asaja representan legalmente en la Comunidad a los agricultores tras las elecciones del campo, ha publicado su enfado por la cancelación de la reunión con la ministra.

“El Gobierno debería estar más receptivo con los representantes de los agricultores y ganaderos ya que el campo no está para quedarse a esperar”. Por tanto, UPA-UCE exige a la ministra que convoque una nueva fecha de reunión con los agricultores “cuanto antes” para buscar soluciones a los problemas del campo extremeño y español.

Además y ante el problema generalizado que tienen los agricultores y los ganaderos, es necesario que el Gobierno español “comprometa también medidas reales” relacionadas con Trabajo.

“Nos ha desconcertado la actuación del ministerio en esta situación. Exigimos que se nos tenga en cuenta y que convoquen cuanto antes una nueva fecha de reunión con las OPAS para poder trasladar la difícil situación del campo extremeño”.