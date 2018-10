El Talgo suprimido por falta de frenos, sin tren Mérida-Sevilla, y otro que no llegó a destino por falta de gasoil

Las cosas difícilmente han podido ir peor para el tren extremeño en este puente; al incidente del viernes con un tren rumbo a la Comunidad que se quedó averiado en Torrijos (Toledo), se ha sumado este sábado otro Extremadura-Madrid que se paró en Fuenlabrada por falta de gasoil, pero es que este domingos hay dos nuevos incidentes.

Según ha informado también la plataforma Milana Bonita, que recibe en sus cuentas de Facebook y Twitter información al instante de muchos viajeros extremeños, el tren de este domingo Cáceres-Mérida-Sevilla solo ha llegado hasta Mérida y ahí, por falta de material, los viajeros han seguido a la capital andaluza en autobús.

Las averías continuas por falta de mantenimiento de los convoyes, su estado, y la mala calidad de las vías, están afectando a las circulaciones, y por ejemplo este domingo también, añade Milana Bonita, el Talgo Badajoz-Madrid que salía a las 8.45 de la mañana, al sufrir una avería en los frenos, no lo ha hecho y ha sido sustituido por un media distancia, probablemente el que tenía que hacer el Mérida-Sevilla.

“Hola, gente!", contaba un pasajero a esa plataforma, "informo de que el Talgo Badajoz Madrid que salía esta mañana a las 8.45 h. no ha podido efectuar su salida porque no tenía frenos. Este es el talgo bueno, el que trajo a la gente que se quedó tirada el jueves de camino. Al final ha salido casi hora y cuarto más tarde, y ha tenido que ser un media distancia porque no les quedan más talgos”.

El Puente de la #vergüenza, el que sigue evidenciando el MALTRATO a nuestra región:

Esta mañana👉🏻🚧18775 Caceres - Sevilla #suprimido en #Mérida por falta de material. Viajeros por carretera hasta #Sevilla.

🚧199 Talgo Badajoz - Madrid circula con 85 min de #retraso, sin frenos pic.twitter.com/zV1xswKQ1G — Milana Bonita (@bonita_milana) 14 de octubre de 2018

El servicio ferroviario extremeño había sumado este sábado una nueva incidencia después de que un tren con origen en la Comunidad y destino Madrid se haya quedado parado en la localidad madrileña de Fuenlabrada por falta de gasoil, según han denunciado algunos pasajeros en las redes sociales y ha confirmado Renfe.

Los viajeros bajando del tren detenido Milana Bonita

Los pasajeros han sido transbordados a trenes de cercanías para llegar a su destino en la capital.

Se trata de la segunda incidencia en este puente del Pilar, ya que el viernes por la tarde 134 pasajeros del Talgo Madrid-Badajoz tuvieron que esperar varias horas, hasta reanudar el viaje, por una avería del tren a la altura de Torrijos (Toledo).

Una locomotora de socorro se acopló al tren averiado, que finalmente llegó a su destino con cuatro horas de retraso.