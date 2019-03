Denuncian que el alcalde de Plasenca podría incurrir en un delito de prevaricación por el ruido del ocio

La Asociación de Vecinos "Intramuros" de Plasencia ha denunciado este jueves ante la Fiscalía que el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, "podría incurrir en un presunto delito de prevaricación continuada" al no dar respuesta a las denuncias vecinales por las molestias que generan los establecimientos de ocio nocturno.



El presidente del colectivo vecinal, Julián Gutiérrez, ha presentado un escrito ante la Fiscalía en el que recopila hasta 18 denuncias registradas por la asociación ante la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento placentino por incumplimiento de horarios, escándalos en la vía pública y utilización de espacios no autorizados.



"Se trata de una acumulación de hechos que van desde 2013 a 2018 y como el Consistorio no responde a las denuncias que hemos presentado, no sabemos si están tomando algún tipo de medida para evitar que se produzcan de nuevo estas situaciones".



"Intramuros" también ha denunciado el 'ruido insoportable' que generan algunos establecimientos de ocio nocturno que "sobrepasaban con crece" a los autorizados por la normativa y que producen "contaminación medioambiental además de daños físicos y psíquicos a las personas" a las que impiden el descanso, informa la Agencia Efe.



Julián Gutiérrez ha insistido en que se trata de denuncias reiteradas "sin que el Ayuntamiento haya contestado a ninguna, por lo que quieren que "la Fiscalía valore si el alcalde ha incurrido en algún delito".

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte el Gobierno municipal ha indicado a Efe que desde 2015 "se ha intensificado su acción" contra este tipo de situaciones con la puesta en marcha de una mesa técnica del ruido de la que forman parte técnicos municipales de los departamentos de Urbanismo, Jurídicos y Policía.



Además, según el Consistorio, se han realizado diferentes mediciones profesionales de los niveles de emisiones acústicas.



Ha asegurado que en algunos casos técnicamente se ha demostrado que los niveles de ruido, según los intervalos establecidos en la Ley de Ruidos, eran altos y se ha procedido al precinto de los locales.