Monago dice que si gobierna creará una consejería contra la despoblación

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este sábado que si gobierna tras los próximos comicios creará una consejería para luchar contra la despoblación, que ha considerado es el principal problema de la región.

"Si ese es el principal problema, hay que atajarlo", ha asegurado Monago en un acto público del PP celebrado en Mérida, que ha contado con la presencia del candidato del partido a la Presidencia del Gobierno de España, Pablo Casado.

A su juicio Extremadura tiene un reto, que es la despoblación, "porque aquí no se celebran despedidas de soltero, sino de jóvenes que se tienen que marchar por falta de oportunidades" y ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el PSOE nieguen lo que es una evidencia, informa la Agencia Efe.

"Se quedan los pájaros y se van los jóvenes", ha dicho Monago, que ha aprovechado para criticar que "se fría a impuestos" a alguien que quiere rehabilitar una vivienda en un pueblo o que se hagan proyectos "que protegen más a los pájaros que a las personas".

En el acto, al que han asistido, entre otros candidatos, el cabeza de lista por Huelva, Juan José Cortés, o la candidata al Senado y presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Angeles Pedraza, Monago se ha referido a los 40 años de historia del partido, "siempre al servicio de los españoles".

Ha defendido que cuenta con "unos cimientos muy sólidos, que son los valores compartidos en todos los sitios de España" y sostenido en unos grandes pilares "que son nuestros simpatizantes, afiliados, concejales y alcaldes".

Alta velocidad

Por su parte el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que si llega a ser presidente del Gobierno la alta velocidad ferroviaria llegará a Extremadura.

Ha criticado que en los últimos cuatro años no hayan mejorado las infraestructuras en Extremadura con los socialistas y ha criticado que se tarde cinco horas y veinte minutos de Madrid a Extremadura y la Junta no se ponga de acuerdo con Renfe y Adif para "por lo menos suprimir las paradas".

"Paren solo en Talavera y Mérida" y serán cuatro horas y treinta minutos; "eso acortaría", ha añadido. "¿Por qué Extremadura no puede tener unas infraestructuras a la altura del resto de España?", se ha preguntado Casado para culpar al Gobierno socialista de hacer lo contrario que dice respecto a la igualdad. "No he visto un gobierno más desigualitario y más antisocial", ha añadido.