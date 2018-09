La Junta no ve necesario el ATI de Almaraz ante su previsión de cierre en 2020

La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, ha considerado este lunes que la puesta en funcionamiento del almacén temporal individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz (CNA) no es "necesaria" ante el "horizonte" de cierre de la planta para 2020.

"La vigencia de las autorizaciones de los dos reactores de Almaraz cumple en 2020 y, basándonos en ello, no consideramos necesario la construcción del ATI, teniendo en cuenta ese horizonte", ha señalado García a preguntas de los periodistas en Cáceres.

Así, ha recordado que su autorización es competencia estatal, algo que ha seguido los "trámites oportunos", entre ellos la consulta del Ministerio a las administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, quien plasmó en sus observaciones que "no lo considerábamos necesario", según recoge Efe.

Al ser preguntada por la posibilidad de que el ATI no entrara en funcionamiento -previsto para antes del próximo noviembre-, García ha afirmado que no se puede tratar el tema nuclear como "una cuestión puntual", por lo que no se puede tomar una decisión "de forma aislada" del sistema eléctrico nacional.

Nueva Ley

En este sentido, ha recordado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que está en "avanzado estado de elaboración" una nueva ley de cambio climático que, a su juicio, recogerá "una planificación en materia energética y contemplará la materia nuclear"

Por su parte, el pasado viernes el Foro Extremeño Antinuclear alertaba de la “grave irresponsabilidad” de conceder la licencia al ATI de Almaraz sin la resolución judicial que está pendiente del Tribunal Superior de Justicia tras la demanda presentada por Ecologistas en Acción.

En rueda de prensa ofrecida en Mérida, el abogado y portavoz del FEAN, Ángel García, ha explicado que, a pesar de la demanda contencioso administrativa interpuesta contra la autorización de este almacén y la Declaración del Impacto Ambiental, sus promotores han continuado con las obras, por lo que está "prácticamente terminado y a punto de empezar a funcionar en breve".

El Foro insiste en que la construcción de esta instalación, financiada con 24 millones de euros, "no es necesaria", y que además habría vulnerado la normativa internacional y comunitaria en materia de impactos transfronterizos en relación con Portugal, por lo que califican de "grave irresponsabilidad" que se permita la construcción y se dé licencia de actividad cuando, en el caso de que se estime la demanda, podría ser demolido.

Ha reiterado que el ATI no es "imprescindible" para el funcionamiento de la central de Almaraz "hasta el fin de su permiso de explotación en 2020".

Para el Foro Extremeño Antinuclear, las piscinas de combustible gastado de las dos Unidades de Almaraz podrían haber tenido capacidad de almacenamiento hasta 2022 y 2023, "si se hubiesen usado adecuadamente".

Solicitarán informes

En este sentido, FEAN ha pedido varios informes a ENRESA y al Consejo de Seguridad Nuclear para conocer "el estado en el que están las piscinas para poder seguir albergando dichos materiales gastados".

Además, van a presentar un informe pericial de la mano del físico nuclear Francisco Castejón y que avala que las piscinas pueden seguir albergando combustible hasta que se produzca el cierre de la central cacereña. García entiende que los ATI son "una excusa" de las centrales nucleares para mantener sus actividades más allá de sus vidas útiles.