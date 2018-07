Ganchillo guerrillero para visibilizar en las calles el trabajo silencioso de las mujeres

Agujas y telas listas, hilos y lanas a punto. La Asamblea Feminista de Cáceres apuesta por ocupar la vía pública para reivindicar el espacio de las mujeres. Aboga por ‘tejer la calle’ y visibilizar el trabajo silencioso que de manera ancestral han realizado ellas en los hogares.

El colectivo explica que las mujeres siempre se han mantenido en casa, haciendo sus labores. Apuestan por romper los conceptos sociales, hacerlas visibles en pleno Paseo de Cánovas, donde bolillos y ganchillos dignifican su trabajo. “Que se nos vea, que ocupemos el espacio, que las mujeres sean las protagonistas”.

Invitan a más mujeres a sumarse. Crear vínculos, compartir experiencias y tejer redes. Es un lugar donde cuidarse entre todas, pero también una apuesta por mantener el acervo cultural y la sabiduría que han mantenido las mujeres a lo largo de la historia. Para que no se pierda.

#noalatala #Caceres, acción de la Asamblea Feminista de Cáceres

La iniciativa es mucho más amplia. El ganchillo también tiene su toque reivindicativo y se encuadra dentro del concepto de ‘yarn bombing’: un modo de arte urbano que usa hilos y lanas para decorar el mobiliario. En este caso las tejedoras han vestido con sus ganchillos algunos de los árboles que podrían ser cortados o eliminados de la avenida Virgen de Guadalupe, con la remodelación planteada por el ayuntamiento cacereño.

Las obras plantean ampliar la zona de aparcamientos, y frente a ello diferentes colectivos como Cáceres Verde apuestan por recuperar el bulevar edificado antaño, para que no se pierda la zona arbolada. “Nos preocupa es estar talando árboles, y hacerlo además para un carril de tráfico. Cuando Cáceres es una ciudad pequeña”, destaca la asociación feminista.

La avenida, y el ambiente fresco que le aportan los árboles, convierten a la avenida en un espacio singular. Dando vida y acompañando durante tanto tiempo a los cacereños. Frente al ‘arboricidio’ planteado sacan los colores para proteger el patrimonio vivo de Cáceres.

Su llamada de atención, vistiendo los árboles, es un modo alternativo de reivindicar, bajo lo que mucha gente denomina ‘grafitti lanudo’. “Cuando haces un grafiti estás ensuciando, no dejas de estar contaminando (hablamos de una pintada o una firma). Nosotras apostamos por el ganchillo". Un materia y una obra hecha además por mujeres. Un material que además "se puede quitar, no ensucia y no se usa pintura, se está usando un tejido”.