Los médicos aplauden las primeras órdenes de alejamiento a pacientes tras años conviviendo con amenazas

Desde 2015 se han dictado sentencias que les protegen frente a una agresión, bajo el amparo de atentado a la autoridad. Sin embargo ha habido casos en el mundo rural en los que el agresor y el médico agredido han seguido conviviendo en la consulta tras situaciones acoso, amenazas o insultos.

Un juzgado de Cáceres ha dictado la primera de las sentencias que, además de condenar al agresor, le impide acercarse durante tres años a la víctima. El Juzgado de lo Penal número dos de Cáceres ha condenado a un año de prisión y a tres de alejamiento a un paciente que amenazó a una médico del Complejo Hospitalario cacereño.

El Colegio de Médicos de la provincia cacereña aplaude un fallo judicial, que llevaban años reclamando según advierte. A partir de ahora se podrá pedir el alejamiento en el juzgado para la protección del profesional.

A pesar de las sentencias condenatorias, y del hecho que desde hace años se considere delito de atentado a autoridad pública agredir a un facultativo, las agresiones a médicos no han desaparecido.

Interventor policial

Según los datos que maneja el colegio, el número de agresiones físicas y verbales que sufren los médicos en Extremadura han aumentado un 23,81% por ciento en 2018 (cinco casos más que en el ejercicio anterior).

Una de las novedades en la protección de los facultativos ha sido la figura del interventor policial, que favorece una inmediata actuación. En la última agresión el protocolo permitió detener al agresor en las puertas del hospital de Cáceres, donde estaba esperando a la facultativa.

Nada más tener conocimiento de la agresión el colegio profesional se pone en contacto con su enlace en la Policía Nacional o la Guardia Civil, momento en que se activa el sistema de localización y se le pone a disposición judicial.

Más casos en Atención Primaria

Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, explica que se producen muchos más casos en la Atención Primaria que en los centros hospitalarios, siendo los motivos más frecuentes las discrepancias en torno a una alta o baja laboral, o por la prescripción de recetas.

En el medio hospitalario influyen otros factores, como las listas de espera, o cuando alguien quiere que se le atienda de manera urgente.

Las mujeres han comenzado a sufrir más casos, teniendo en cuenta que ha aumentado el número de colegiadas hasta situarse en el 50 por ciento, aunque no encuentran una relación directa entre agresiones y machismo.

A juicio del responsable de los médicos de Cáceres las denuncias y las sentencias condenatorias transmiten a la población que no puede salir gratis agredir a un profesional. En todo caso, ante una queja hay un sistema de reclamaciones que también está disponible en los colegios. “No aceptamos que la violencia pueda existir como una forma de presión hacia el profesional”.

“Creemos que no podemos ser nosotros, los que estamos delante del paciente, los que estamos sufriendo problemas que no tienen nada que ver con el ámbito sanitario. Por problemas sociales, o motivados por la crisis en contextos en los que no quieren el alta laboral”.