El expresidente de Sanitas promueve el mayor museo de la caza del mundo en Olivenza

El empresario Marcial Gómez Sequeira, expresidente de Sanitas, promueve en Olivenza la apertura de museo de la caza más grande del mundo.

Se trata de una colección de más de 1.200 trofeos y 400 especies cazadas a lo largo de todo el mundo, que quiere instalar en el Cuartel de Caballería, un edificio del siglo XVIII en pleno corazón de municipio pacense.

En una entrevista concedida al diario El País ha exhibido toda la colección de animales que ha ido cazando a lo largo de casi 50 años. Leones, leopardos y jaguares son algunas de las fieras que acumula. También lobos, rinocerontes, linces, cocodrilos o antílopes.

Señala que los trofeos pueden tener un valor de decenas de millones de euros, “pero vamos a valorarlo en una cantidad que no será de más de 10 ó 12 millones para que el presupuesto de la Junta de Extremadura tampoco sea excesivo”.

“Se me ocurrió contactar con Guillermo Fernández Vara. Es un primo lejano mío (…) Le encantó mucho la idea y se nos ocurrió llevar mis trofeos de caza y convertirlo en un museo en Extremadura. Él me ayudó mucho, le gustó mucho la idea desde el primer momento”, ha señalado en la entrevista.

No habrá subvención de la Junta

Fuentes de la Junta de Extremadura confirman que existe un ofrecimiento por parte del empresario Marcial Gómez para traer su colección de animales cazados y disecados a Extremadura. Aclaran que este ofrecimiento no se ha realizado a título oneroso, es decir que el Ejecutivo no destinará fondos para la adquisición de esta colección de animales, "para la que no se contempla ni un solo euro de asignación presupuestaria".

Añaden que no existe relación familiar directa entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el dueño de esta colección, así como que el Ejecutivo analizará y estudiará la viabilidad de este proyecto.

¿De verdad van a destinar dinero público a financiar este mausoleo del horror ? 👉🏽 El mayor museo de caza del mundo: 420 especies tiroteadas por un solo hombre https://t.co/rjb6KrzIiB — Juan López de Uralde (@juralde) October 6, 2019

Voces en contra

La posible apertura del museo ha suscitado la polémica en las redes sociales, donde muchas personas han mostrado su indignación. Entre ellos el diputado de Unidas Podemos, y líder de Equo, Juan López de Uralde, quien se ha preguntado si se va a destinar dinero público para la apertura de “este mausoleo de horror”.

También se ha mostrado en contra la líder de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, que ha tachado de 'vergonzoso e indignante' que con dinero público "se pretenda mantener esta colección de animales muertos de este señor franquista".

Miles de personas se han sumado a una recogida de firmas en contra de la apertura de lo que consideran “el museo de los horrores”. Se trata de una campaña iniciada en la plataforma digital Change.org, en la que los firmantes muestran su indignación ante una posible financiación pública del museo.

Vergonzoso e indignante que con dinero público de los extremeños y extremeñas se pretenda mantener esta colección de animales muertos de este señor franquista. No podemos permitirlo!! https://t.co/PTr3rHS3tj — Irene de Miguel (@Irenirima) October 6, 2019

“Cómo vamos a concienciar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes de que es importantísimo para nuestro futuro cuidar la naturaleza si por otro lado nuestros políticos que deben representar al pueblo quieren gastarse una millonada en crear un museo para que este ‘ricachón’ exponga sus años de miseria y desprecio de la naturaleza y sus seres vivos. Por favor evitemos que la junta de Extremadura siga adelante con este desprecio a la vida de seres indefensos y recapacite”, proponen en la campaña.