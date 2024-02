Ahora Carl Jung es 'tiktoker': los peligros del trabajo de sombra y la terapia 'fast food'

Una usuaria de TikTok publica un vídeo en el que escribe en un cuaderno y solloza. Las imágenes llevan un texto de acompañamiento que advierte que lo que se dice [en la red social] sobre ese libro no es ninguna broma y que ha descubierto cosas que ni siquiera sabía que le estaban haciendo daño. Más de 1.400 comentarios le dan la razón, lo mismo que ocurre en otro vídeo similar en el que otra joven escribe en un cuaderno y llora al leer lo que ha redactado. Más de 2.500 personas comparten sus experiencias, le dan mensajes de aliento y alguien le dice que se parece un poco a Margot Robbie para animarla —todo un detalle—. Ambas publicaciones están etiquetadas con el hashtag #shadowwork, que el año pasado se viralizó entre los usuarios de habla inglesa, que no solo muestran sus reacciones sino que también hablan a la cámara sobre las ventajas para la salud mental de este ejercicio o sobre el origen del término.

Entre los castellanoparlantes gana cada vez más adeptos y la editorial Temas de Hoy acaba de publicar en España Libera tus sombras de Kelly Bramblett, traducido por Cristina Baquerizo. A medio camino entre guía de autoayuda y cuaderno de ejercicios, la autora aclara que su obra está basada en la idea del psicoanalista Carl Jung que dice que las personas tienen un lado oscuro reprimido que les impide estar en paz consigo mismas. Identificar cuáles son esas 'sombras' y encontrar su porqué son los primeros pasos para la sanación. Esta es una explicación a grandes rasgos de esa reformulación de la teoría junguiana porque, por supuesto, el planteamiento del psicoanalista es mucho más amplio y complejo, pero su nombre aporta una especie de garantía científica.

Este es el cuarto libro de la autora –todos de la categoría de autoayuda– que también tiene un blog que actualiza semanalmente y presenta el pódcast High Vibe. “Estoy totalmente certificada como coach de vida general, practicante de la ley de la atracción, practicante de EFT (técnica de liberación emocional por sus siglas en inglés) y especialista en atención al trauma”, explica a elDiario.es por correo electrónico. Llegó a la teoría de las sombras cuando escribió su primer libro Alchemy of The Phoenix: From the Ashes of Trauma to the Light of Love (Alquimia del Fénix: de las cenizas del trauma a la luz del amor), un relato de cómo se enfrentó a su trauma infantil y lo superó. “A medida que fui testigo de los milagros en mi vida a través de mi viaje de sanación y trabajo de sombras, me apasioné por empoderar y guiar a otros a encontrar la alegría y la sanación que yo había encontrado”.

Libera tus sombras está dividido en dos partes: la introducción a su teoría y la parte práctica que se divide en capítulos titulados: Enfréntate a tu propia oscuridad desde la autoaceptación y la autocompasión, Cuestiona tus creencias limitantes, Mejora tus relaciones o Acepta tus sombras y alcanza el verdadero amor propio, entre otros. Los ejercicios consisten en responder a preguntas, escoger afirmaciones, hacer listas de virtudes y defectos o tablas de objetivos. El consejo de relectura y reflexión sobre los sentimientos que se han expresado aparece al final de casi todas las actividades (momento en el que lloran los usuarios de TikTok que 'liberan sus sombras').

Eficacia real

“La validez de estos libros de Bramblett es muy dudosa, por no decir nula. Coge conceptos de corrientes psicológicas válidos y trabajados hace muchos años, pero aplicados como si fueran consejos sencillos, pautas milagrosas y muy en la idea de terapia fast food”, explica Jordi Isidro Molina, psicólogo especializado en trastornos de ansiedad y estado de ánimo, y director del centro psicológico de Barcelona Cedipte. “Da un enfoque muy peligroso, como si todo el mundo pudiera ser terapeuta y más con la dificultad de pacientes con antecedentes traumáticos”, sostiene. Además, cree que la autora de Libera tus sombras no tiene la formación adecuada para asistir a personas con síntomas de ansiedad, depresión o trauma.

Para él, este tipo de publicaciones sí pueden ser beneficiosas pero siempre que se tomen con actitud lúdica y curiosa para explorar en los sentimientos íntimos. Quizás al llevar a cabo ese trabajo de introspección se pueda identificar una necesidad de ayuda personal, pero nunca se deben usar como herramienta de autoterapia porque “puede generar el efecto contrario y provocar graves problemas de salud mental”, comenta.

La opinión de la psicóloga y psicoterapeuta Érica Reyes va por el mismo camino que la de Molina. “En primer lugar, es importante distinguir estos recursos de autoayuda de un proceso de psicoterapia”, comenta. “No creo que estén diseñados para reemplazar la terapia, sino más bien para complementarla. El problema está cuando se promociona como la solución definitiva o no se provee suficiente información sobre su alcance”, dice.

También es importante señalar que Bramblett advierte en su libro que si alguien se siente sobrepasado al hacer los ejercicios de su cuadernillo debe pedir asistencia profesional. Lo reafirma en su conversación con este medio: “Aunque no es necesario contar con un profesional cualificado que nos guíe en el proceso, puede ser beneficioso. Sin embargo, si alguien se siente abrumado o desbordado durante el proceso, es aconsejable buscar la ayuda de algún profesional”.

Peligros y limitaciones

Reyes explica que 'el trabajo de sombra' según el método analítico junguiano es más complejo de lo que un libro de autoayuda puede abordar. Hay que ser conscientes de sus limitaciones que, según la experta, podrían llevar incluso a la frustración o a la incapacidad de gestionar lo que se ha revelado. “En ocasiones, con estos recursos, las personas podrían experimentar frustración por no ver cambios o sentir que han abierto cosas que luego no pueden manejar por sí mismas”, afirma. En estos casos la ayuda de un profesional es necesaria.

“El trabajo de sombra es esencialmente emocional y se centra en sentir y comprender en profundidad el significado y propósito de aquello que evitamos inconscientemente”, apunta Reyes. Y añade: “En un cuadernillo puede ser complicado lograr profundizar en estos aspectos y quizás acabemos con explicaciones reduccionistas de lo que nos sucede”.

Para Jordi Isidro Molina, este tipo de libros transmiten el enfoque peligroso de que todo el mundo puede ser terapeuta. Mª Carmen Herrera Enríquez, doctora y profesora titular del departamento de psicología social y vicedecana de estudiantes e igualdad de la facultad de psicología de la Universidad de Granada, considera que ese precisamente es uno de los grandes problemas que existe en las redes sociales en lo respectivo a la salud mental. “Es como si se viralizaran consejos para diseñar una casa o un puente por alguien que no sea profesional de la arquitectura o la ingeniería. Pero parece que la psicología sea una cuestión de la que todo el mundo sabe y de la que todo el mundo puede opinar, y esto puede ser peligroso”, analiza.

Según su opinión, posiblemente muchas de las personas no cualificadas que transmiten consejos sobre autoterapia en las redes sociales lo hacen “con buena intención” y porque llevaron a cabo algún tipo de técnica que les funcionó, pero las únicas personas cualificadas para hacer eso son los profesionales de la psicología.

Otro tema es el de los psicólogos cualificados que utilizan las redes sociales para dar pautas o consejos relacionados con el bienestar mental. “En ese caso no me parece mal” comenta Herrera Enríquez, aunque cree que siempre debe incluir el mensaje de que no todo es aplicable a todo el mundo. “Tenemos una gran responsabilidad con según qué consejo se dé, pero una vez más, pienso que es una cuestión de educación de la sociedad sobre el uso (bueno y malo) de las redes sociales”, afirma.

La popularidad de las técnicas de autoayuda que se hacen pasar por terapias válidas y efectivas no está basada en la nada. Por un lado, está la tendencia humana a buscar soluciones rápidas a cualquier tipo de problema sin considerar cuál es la gravedad. Y, por supuesto, están las dificultades actuales para acceder a ayuda psicológica universal y gratuita, como señala Érica Reyes. “Un número cada vez mayor de personas siente la necesidad de buscar ayuda psicológica, y es esencial reconocer los desafíos asociados con asumir de manera privada los costos de un tratamiento terapéutico o lidiar los tiempos de espera en los servicios públicos”, sostiene.

Asimismo, Reyes considera que la viralización de la autoayuda es un reflejo de la necesidad de las personas de tener una red de seguridad y sentir sosiego en una sociedad que cada vez tiende más al individualismo. “Sin embargo, es crucial reconocer sus limitaciones y fomentar la búsqueda de ayuda profesional cuando esta sea realmente necesaria”, concluye.