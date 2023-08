Lecciones de andaluz o todo lo que un español en Reino Unido debe saber: por qué el humor sobre tópicos triunfa en redes

De vez en cuando, alguna publicación 'nicho' se hace viral y descubre al mundo un pequeño rincón online que solo conocían los realmente interesados en el tema (que pueden ser decenas de miles, una cifra que impresiona pero que no es para tanto en Internet). Un ejemplo reciente es el de los vídeos que se agrupan en hashtags como #learnspanish, #accentsinspanish o #españolesenelextranjero, que hacen humor al respecto de los modismos del castellano o las diferencias culturales entre España y otros países. La fórmula, de largo recorrido en la historia de la comedia, es sencilla: reírse de los tópicos. En general son bien acogidos por el público, aunque en ocasiones también pueden resultar ofensivos para algunas personas.

Un verano sin Instagram: más libertad para pensar y consumir y menos ansiedad

Más

Una de las últimas en hacerse famosa más allá de su círculo habitual ha sido Nesh, responsable de la cuenta @LiveAndSpeakSpanish en TikTok (58.000 seguidores). Ella nació en Filipinas, aunque se crió en Irlanda y ha vivido en varias naciones, entre ellas España. La primera vez que pisó el país fue como au pair en Benalmádena y volvió tiempo después para cursar un año de Erasmus en Ciudad Real. Finalmente, consiguió trabajo como auxiliar de idiomas en Málaga, ciudad en la que reside desde 2019. A principios del pasado mes de julio, publicó un vídeo en el que explicaba algunas expresiones típicas malagueñas que se hizo viral, para su sorpresa.

“Yo sabía que a los españoles les iba a encantar ver un vídeo sobre esto, ya que mi contenido enseñando expresiones en español llama más la atención a los españoles que a los que están aprendiendo el idioma”, dice a elDiario.es. Sin embargo, Nesh no esperaba que fuese a llegar tan lejos ni que “iban a durar tanto estos '5 segundos de fama', como decimos en inglés”.

Mi contenido enseñando expresiones en español llama más la atención a los españoles que a los que están aprendiendo el idioma Nesh — auxiliar de idiomas y 'tiktoker' residente en Málaga

Antes de crear el perfil destinado a enseñar español, abrió @liveandspeakenglish primero en Instagram (158.000 seguidores) y después en TikTok (198.5000 seguidores). “Trabajaba en un instituto como auxiliar de conversación y noté que [los alumnos] estaban todo el día en las redes sociales, así que tuve la idea de hacer algo que les pudiera servir”, sostiene. “Cuando vi que mis vídeos recibían mucha atención, me motivé y ya no solo estaba creando el contenido para mis alumnos en el instituto, sino para una audiencia más global”, explica.

La publicación que se ha hecho viral se titula 'I love el andalu'. Ahí comenta expresiones como “pó” o “vamoave” y acumula 3.884 comentarios, la mayoría de ellos positivos. “Hay muchos andaluces dándome las gracias por enseñar el andaluz y por compartir 'el arte' que tienen, no solo a los que están aprendiendo español, también al resto de España, donde mucha gente discrimina el andaluz”. Las respuestas negativas han sido las menos, pero las ha habido. “La mayoría de ellos son los que no entienden el mensaje o los que no ven el vídeo completo, hay personas que han pensado que yo estaba riéndome del andaluz. Otros me aconsejaron no aprender el español en Andalucía porque aquí 'se habla mal”, comenta. Aunque no es su norma general, ella respondió a ese 'consejo' con un vídeo en el que defiende al acento y a sus hablantes.

Yurema Bellosso es una usuaria de redes sociales conocida por sus vídeos acerca de la realidad de la vida en Chile desde el punto de vista de una española. Hace tres meses publicó un vídeo en TikTok en el que da indicaciones para hablar como los chilenos y chilenas a otra usuaria que había intentado hacer lo mismo sin mucho acierto. Dicho contenido triunfó y en muy poco tiempo alcanzó los tres millones de visualizaciones. Fue casi de manera involuntaria, porque la idea ni siquiera había sido suya.

“Ya los seguidores sabían que yo era una española viviendo en Chile, y muchos me aplaudían la forma que yo tenía de expresarme y de utilizar de manera correcta los modismos chilenos”, relata Bellosso. “Entonces, como unas 50 personas me mandaron este vídeo de esta chica, me etiquetaban y me decían como ”Yurema, contéstale, por favor, tienes que ver esto, haz un dúo con ella“, aclara. En un descanso de su trabajo –es emprendedora en el sector de la cosmética– decidió atender a las peticiones de sus seguidores.

“Más que mi opinión, era darle unos 'tipitos' a esta chica para que pudiera utilizar de manera correcta y con el acento y la entonación adecuada estos modismos”, afirma. No se imaginaba que iba a tener la repercusión que alcanzó. “Mi plataforma explotó en cuestión de cuatro días. Subí cerca de 25.000 seguidores en TikTok. En Instagram subí como unos 1.100 o 1.200, aproximadamente”, sostiene. Las cifras siguieron aumentando y actualmente tiene 148.400 seguidores en la primera plataforma y 17.000 en la segunda.

Este es el viral más notorio que ha tenido, aunque no es el único. Cinco o seis de sus publicaciones también han tenido un alcance considerable, como la de 'Expresiones España vs. Chile', que hizo también a petición de sus seguidores. “Siento que soy una persona que crea un contenido entretenido, informativo, educativo y de humor y esa mezcla es lo que hace que a la gente le guste”, afirma.

Más del 90% de los comentarios que recibe son positivos, aunque sí ha habido gente que se ha ofendido por sus publicaciones. “Hay alguno que dice que no todos los chilenos hablan así o que no todos dicen garabatos, que son aquí como las palabrotas. Pero son los que menos, porque mi contenido al final es para que se entienda”, comenta. “La mayoría entiende que es un contenido de humor, sin ánimo de ofender y sin ánimo de hacer daño a nadie, y mucho menos a una cultura (...) Amo Chile, es el país donde vivo desde hace siete años”, apostilla.

La mayoría entiende que es un contenido de humor, sin ánimo de ofender y sin ánimo de hacer daño a nadie, y mucho menos a una cultura (...) amo Chile, es el país donde vivo desde hace siete años Yurema Bellosso — emprendedora y creadora de contenido española en Chile

“La idea de crear una cuenta dirigida a los emigrantes surgió de mi pasión por compartir experiencias y poder expresarme de una forma divertida sobre las cosas que a veces se hacen difíciles para los que estamos lejos de casa”, afirma Carmen Agraz, una cordobesa que lleva más de una década residiendo en Reino Unido. En sus cuentas de Instagram (75.500 seguidores ) y TikTok (27.200 seguidores) hace humor al respecto de las divergencia de costumbres entre ambos países. “Aunque intento mantener la variedad en los contenidos, los que llegan a más personas son normalmente las diferencias entre la cultura española e inglesa y las cosas raras y peculiares tanto de nosotros como de los ingleses. Siempre de una forma divertida. Creo que es muy importante reír y tomárselo todo con humor. También suelen tener mucha repercusión los videos de cómo es vivir con una pareja con diferente cultura, idioma y creencias, que no es nada fácil, pero volviendo a lo de antes, ¡muy divertido!”, declara.

Su faceta como creadora de contenidos online le ha permitido conocer las experiencias de otras personas en su situación y explorar su dimensión más creativa. “Me encanta la actuación y crear diferentes personajes e historias es una forma maravillosa de escapar de la a veces soledad y encontrar una vía de escape ante los desafíos de la maternidad en el extranjero”, comenta. Considera que sus vídeos pueden ser de ayuda a otros españoles que se hayan mudado a Reino Unido gracias a la información sobre los desafíos que se pueden encontrar y a los consejos que ofrece. “Es muy difícil a veces, a pesar de todo lo bueno que tiene vivir en otro lugar, conocer otra cultura y crecer personal y profesionalmente. Sobre todo ser madre en otro país y no contar con apenas apoyo puede ser muy duro”, comenta.

La idea de crear una cuenta dirigida a los emigrantes surgió de mi pasión por compartir experiencias y expresarme de una forma divertida sobre las cosas que a veces se hacen difíciles para los que estamos lejos de casa Carmen Agraz — creadora de contenido española residente en Reino Unido

La mayor parte de las respuestas que recibe de su público son positivas, aunque como han relatado las otras dos entrevistadas, también ha habido gente que no se lo ha tomado bien. En el caso de Agraz, incluso ha dejado de mostrar a sus hijos y a su pareja en sus vídeos después de recibir comentarios racistas. “También algunas personas no se sienten cómodas con los estereotipos asociados a la cultura y me lo hacen saber en comentarios, algunos se enfadan bastante con algunos vídeos”, dice. “Pero nunca lo hago de manera despectiva o con maldad, siempre busco pasarlo bien y que podamos reírnos de esos típicos tópicos que nos caracterizan tanto a nosotros como a otras culturas”, asegura.