Manchas en la cara y en el cuerpo por el sol tras la depilación: cómo evitarlas y protegerlas

Durante los meses de verano aumenta la frecuencia de la depilación y también la exposición solar. ¿Son compatibles ambas acciones con una piel libre de manchas? ¿Es desaconsejable depilarse y después exponerse al sol?

Como recuerda la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), tanto la irradiación ultravioleta UVB como la UVA “inducen daño en la piel, dando lugar a un proceso fisiopatológico que juega un papel importante en el desarrollo de cáncer de piel y en el envejecimiento prematuro” y si, además, sometemos la piel a la depilación, los efectos se maximizan porque esta no deja de ser una pequeña agresión a la piel.

Efectos de la depilación en la piel

¿Por qué la piel se vuelve más sensible con la depilación? Da igual el método usado para la depilación: cera, máquina eléctrica, cuchilla o láser, este proceso provoca un pequeño trauma a la piel porque deja la dermis más reseca, irritada y enrojecida.

El uso de cera caliente provoca sobre todo que los melanocitos de la piel se vuelvan más activos por el calor. Estas células son las encargadas de producir melanina, el pigmento responsable del color de la piel y el cabello y, si la alteramos, aumenta su producción y, por tanto, también lo hace el riesgo de que suframos quemaduras o manchas. Esto explicaría por qué las pieles morenas tienen más riesgo de oscurecerse en la zona depilada.

Según una investigación publicada en Skin Pharmacol Physiology, la depilación que se realiza con cera, además de retirar los vellos, disminuye la barrera cutánea. No deja de ser un exfoliante suave que hace que la piel sea un poco más delgada y más sensible a la exposición al sol. Los expertos, por ejemplo, aconsejan no aplicar la cera en una piel quemada por el sol o muy sensible.

También la depilación con crema tiene efectos en la piel fruto de la fricción, que puede provocar cierto oscurecimiento, sobre todo en zonas sensibles como las axilas o el bigote.

Cuidados antes de la depilación

Sea cual sea el método que se elija, antes de la depilación es importante preparar bien la piel antes con estas acciones:

Exfoliación con un guante crin y un gel con pH neutro en el caso de las piernas: esto permitirá que, si hay algún pelo enquistado, salga y se se eliminen las células muertas de la piel, lo que facilitará que la cera se agarre mejor.

Evitar la depilación en zonas donde haya acné o la piel esté muy sensibilizada.

Reducir la exposición al sol antes de la depilación, sobre todo si se hace con cera, ya que este proceso sobre la piel quemada por el sol puede hacer que la piel quede sensible e incluso puede causar hiperpigmentación.

En el caso de la depilación láser, acudir bronceado a una de las sesiones aumenta de manera significativa el riesgo de tener efectos secundarios y también limita la efectividad de la sesión depilatoria y genera manchas en las zonas expuestas. Según la Fundación Piel Sana de la AEDV, en ciertas zonas y en pieles muy pigmentadas puede ser aconsejable usar “cremas despigmentantes antes de iniciar la depilación”.

Cuidados después de la depilación

Como ya hemos comentado, la piel después de la depilación, sea usando el método que sea, es más vulnerable a cualquier factor externo, sobre todo a los rayos ultravioleta. Por tanto, debemos protegerla de la contaminación ambiental y del sol porque puede verse afectada más fácilmente en forma de irritación y manchas. Para evitarlo es fundamental:

Aplicar una ducha de agua fría para cerrar los poros o bien compresas de agua fría para calmar la piel.

para cerrar los poros o bien compresas de agua fría para calmar la piel. Masajear la zona con crema hidratante : durante la depilación la piel se reseca más, por tanto, aplicar crema hidratante ayudará a calmar posibles irritaciones. La hidratación es clave para reparar el daño de la piel que se ha creado, sobre todo por el efecto del láser. Lo recomendable es optar por fórmulas neutras e ingredientes calmantes como el aloe vera.

: durante la depilación la piel se reseca más, por tanto, aplicar crema hidratante ayudará a calmar posibles irritaciones. La hidratación es clave para reparar el daño de la piel que se ha creado, sobre todo por el efecto del láser. Lo recomendable es optar por fórmulas neutras e ingredientes calmantes como el aloe vera. Evitar el uso de irritantes: es mejor no usar desodorantes ni perfumes al menos las 24 horas después de la depilación. En el caso de que queramos hacerlo es preferible escoger uno apto para pieles sensibles y sin alcohol ni acción exfoliante, al menos durante el primer día después de la depilación.

En todos los casos, es fundamental evitar la exposición al sol

En la depilación con cera es muy importante evitarla durante al menos 24 horas después para evitar que aparezcan manchas y permitir así que los folículos se cierren antes del bronceado. Incluso si usamos un protector solar alto no es recomendable ir a la playa inmediatamente después de un procedimiento de depilación.

En el caso de fotodepilación este tiempo es mayor y, aunque el número de días varía en función del tipo de láser usado, nos podemos situar en un mes tras la depilación; de esta manera se limita el riesgo de que aparezcan manchas. La radiación UV reseca y sensibiliza la piel y cuando ya está afectada por el láser, la piel se resiente.

Cuando hablamos de exposición al sol tras la depilación no solo nos referimos a tumbarnos al sol sino que hay ciertas zonas del cuerpo tratadas –como la zona superior de los labios o los brazos— que también se ven afectadas por la radiación de forma inconsciente. Por tanto, si vamos a salir a comprar es mejor proteger estas zonas con un protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA y UVB, incluso en un día nublado y aunque no vayamos a exponernos directamente al sol.

Como medida de precaución adicional, durante los días posteriores a una depilación láser es imprescindible usar un protector solar de factor 50, repitiendo la aplicación las veces que sean necesarias.