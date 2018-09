Las mentiras de José María Aznar en sus explicaciones ante el Congreso

José María Aznar: “Ni conocí a Correa ni contraté a Correa”

Falso. Salvo que el presidente del Gobierno nos quiera hoy convencer que no sabía quién era uno de los testigos de la boda de su hija, que pagó gran parte de los gastos de esa fiesta y también la persona que organizaba todos los mítines del partido que presidía. Tal vez Aznar no firmó ningún contrato con Correa pero sí lo hizo, durante años, el partido que lideró.

Aznar: "Yo digo que no existe ninguna 'caja B' del PP y por tanto no existe ninguna organización del PP encargada de hacer actos delictivos". "Otra cosa es que haya personas que no hayan sido respetuosas con la legalidad".

Falso. Por mucho que lo repita Aznar, la caja B del PP existió. Lo dice una sentencia de la Audiencia Nacional. Lo dice incluso el juez que emitió un voto particular sobre esa sentencia, que cuestiona la responsabilidad a título lucrativo del PP, pero admite como hecho probado que esa caja B existió. Lo dice la Fiscalía Anticorrupción. Lo dicen otros jueces, que han participado en la instrucción de esta causa y que mantienen abierta otra pieza penal sobre la caja B, que aún investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional.

Lo dicen las pruebas de otros movimientos de dinero, como la compra de acciones del medio de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, con cargo a la caja B.

Lo dice también la UDEF. Y el inspector jefe que investigó ese caso, Manuel Morocho, que así lo declaró ante la comisión de investigación del Congreso. Lo dicen varias de las personas del PP que aparecen en esa contabilidad paralela y que han admitido que cobraron ese dinero del partido. Entre otros, el expresidente de RTVE, José Antonio Sánchez o el presidente del Senado, Pío García Escudero.

Por decirlo, lo dice incluso el autor de esos papeles, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que fue el primero que admitió ante el juez que el partido tenía “una contabilidad extracontable”. Es decir, una caja B.

Aznar: "El PP nunca ha sido un partido corrupto. Y no lo es". "Me siento muy orgulloso de la hoja de servicios"

Falso. El PP se financió con dinero negro “al menos” desde que el partido se fundó, según acredita la sentencia de la Gürtel. Todos los tesoreros del Partido han sido procesados por corrupción, varios de ellos han sido condenados ya, y el primero que nombró Aznar, Rosendo Naseiro, se libró por un defecto de forma.

Aznar: “Zaplana no ha recibido acusación por nada, todavía”

Falso. Eduardo Zaplana está acusado de los delitos de falsedad, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. La imputación es formal y es una juez quien ha determinado que hay indicios suficientes como para enviar a Zaplana en prisión preventiva.

Aznar: Pablo Casado “no tuvo nada que ver” (en los negocios que realizó Aznar con el dictador Gadafi.

Falso. Aznar pactó con Abengoa una comisión del 1% de cada obra pública que consiguiera en la Libia de Gadafi. En ese contrato de comisionista, que publicó en exclusiva de eldiario.es junto con la factura de un primer adelanto de 100.000 euros, figura el nombre de Pablo Casado. Está en el punto 11, donde Aznar nombra a Casado como la persona de contacto para “cualquier comunicación entre las partes derivada del presente acuerdo”.

Punto 11 del contrato entre José María Aznar y una filial de Abengoa sobre adjudicaciones en Libia

Aznar: "Ser partícipe a título lucrativo quiere decir que no se tiene constancia del delito".

Falso. La sentencia de la Gürtel dije justo lo contrario: "Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no solo contra la evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica". La razón por la que el partido fue condenado a título lucrativo es porque es la única opción que entonces permitía el Código Penal en vigor. Con los mismos hechos, si se hubieran producido hoy, la condena al PP habría sido aún mayor.

Aznar: “El PSOE es el único partido condenado por financiación ilegal”

Falso. El PSOE como partido no fue condenado por el caso Filesa porque en esos años no existía esa posibilidad en el Código Penal. Lo fueron varias de las personas que trabajaban en la financiación del partido. Es exactamente la misma responsabilidad política que, en el caso del PP, Aznar quiere negar.

Aznar (a Pablo Iglesias): “Usted ha recibido millones de Venezuela e Irán”

Falso. Las acusaciones contra Podemos por financiación ilegal con dinero de Venezuela e Irán han sido archivadas por los juzgados en varias ocasiones. Aznar, al que no le valen más que “las sentencias firmes” en este caso se apoya en un informe de la cloaca policial que ha sido despreciado por todos los tribunales que lo han investigado.

Aznar: "Me siento encantado del primer gobierno, aunque sí, hay personas citadas por los jueces, pero ninguna por hechos cometidos por actos de Gobierno, pero ustedes tenían un consejero de Gobernación condenado por contrabando de tabaco".

Falso. En el primer Gobierno de Aznar no solo hay personas “citada por los jueces”. Varios de ellos están condenados ya. Allí estaba Rodrigo Rato, condenado por las Black y pendiente de varios procesos penales más y también Jaume Matas, condenado por corrupción. Decir que algunos otros están “citados por los jueces” es un eufemismo imposible de tragar. Zaplana no está “citado”: está en prisión preventiva, imputado de graves delitos de corrupción. Y nueve de los doce miembros del último gabinete de Aznar figuran como receptores en negro en la contabilidad en B del partido, que está probada por una sentencia judicial. Y otros ministros, como Esperanza Aguirre, tienen también responsabilidad política directa –que no penal– en otros muchos casos de corrupción.

Aznar: "Se habla mucho de los ministros. En ocho años hice 78 nombramientos ministeriales (...). En esos hay un ministro, uno, que ha sido condenado y por hechos que no tienen nada que ver con su acción de Gobierno"

Falso. Son dos los ministros de Aznar condenados, no uno –Jaume Matas y Rodrigo Rato– y los dos lo están por corrupción. En el caso de Rato, también su paso por el Gobierno ha estado bajo la lupa judicial. Y si ampliamos el foco al resto de sus nombramientos, allí estaba también Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda y hoy condenado por las Black. Y también varios otros cargos hoy imputados por corrupción, como Ignacio González, entonces secretario de Estado de Administración Pública, o Francisco Camps, secretario de Estado de Administraciones Territoriales.

Aznar: "En aquella guerra (de Irak) no se tiraron bombas por parte de España, entre otras cosas porque no participó".

Falso. España no solo participó en la guerra de Irak sino que tuvimos 11 bajas en la contienda; todos ellos muertos en acciones de guerra. Si no participamos en la guerra de Irak, ¿de dónde retiró las tropas Zapatero?

Durante el mandato de Aznar, España no solo participó militarmente en la guerra sino que fue clave en apoyar políticamente la invasión. De todos los presidentes de la foto de las Azores, solo hay uno que aún no haya admitido que aquella guerra fue un absoluto error: José María Aznar. Por no reconocer errores, Aznar ni siquiera admite que estuvimos allí. ¿Es posible una soberbia mayor?