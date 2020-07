Nueva tecnología y nuevo diseño en elDiario.es

Este fin de semana, elDiario.es da un salto importante. Imagino que ya has notado algunos de los cambios: en nuestro logo, en las tipografías, en la portada, en el móvil… No es un simple lavado de cara. Hemos cambiado el diseño, pero también la tecnología: las tripas de nuestra web. Pasamos a una nueva versión de nuestro sistema de publicación, un desarrollo técnico en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Es un cambio más profundo del que parece a simple vista y que nos ayudará a ordenar mejor la información y facilitar la lectura de nuestros artículos, especialmente para nuestros socios y socias.

Nuestros socios no ven publicidad en elDiario.es. Pero hasta ahora esto simplemente consistía en que aparecían unos espacios en blanco, en la portada y en los artículos, en los lugares de nuestra web donde los lectores se encuentran los anuncios. Ahora nuestros socios accederán a una nueva versión de elDiario.es más cómoda de leer; sin publicidad, como hasta ahora, pero con una maquetación diferente que aprovecha esos espacios para facilitar la lectura. Creo que notaréis, para bien, la diferencia.

La información será la misma para todos, seáis socios o no. Nunca vamos a limitar el acceso a nuestras noticias a aquellos que no puedan pagar porque creemos que el periodismo es un servicio público. Pero sí queríamos aprovechar este rediseño para dar a nuestros socios y socias una versión de elDiario.es aún mejor.

Si eres socio y estás viendo publicidad, es que no te has identificado con tu usuario y contraseña. En este enlace te explicamos cómo tienes que hacer para dejar de ver anuncios, o cómo recuperar tu contraseña si la has olvidado. Te recomiendo que inicies sesión en elDiario.es, tanto en el móvil como en el ordenador. Vas a notar una enorme diferencia.

Otra de las novedades está en los comentarios: ya no habrá diferencias entre la versión móvil y la de escritorio de elDiario.es, y podrás comentar desde tu teléfono. La nueva web también se adapta de manera automática a cualquier dispositivo o ancho de pantalla, y es más cómoda de leer desde el móvil.

También cambia el adelanto para socios, que se transforma en ‘La portada de mañana’. O nuestro logo, que modernizamos un poco y al que le damos una D mayúscula para que sea más reconocible. O los comentarios, donde eliminamos los votos negativos. Hay también nuevos formatos de artículos, fotogalerías, reportajes especiales… Y aún faltan algunos cambios más, que iremos implementando en las próximas semanas –como el rediseño de Vertele–.

Cuando un periódico modifica su diseño, es bastante habitual que no guste a todo el mundo. Los lectores también somos animales de costumbres, y nos incomoda que nos cambien las cosas de sitio. Es posible que a alguno de vosotros os ocurra eso, que echéis de menos el anterior diseño. Os pido que le deis una oportunidad a estos cambios, y que perdonéis los pequeños errores que probablemente tengamos los primeros días. Siempre que un medio asume una transformación así, hacen falta después algunos ajustes. Te ruego que nos disculpes por las molestias de esta mudanza.

Por ahora, no cambian nuestras aplicaciones móviles, que es el siguiente gran reto técnico que queremos abordar este año. Es posible que en estas primeras horas encontréis un problema en la app: que, siendo socios, os aparezca publicidad. Lo arreglaremos, como todo lo demás.

El rediseño ha sido un trabajo de David Velasco, nuestro director de arte. Y la nueva tecnología la ha aportado Bitban, que nos acompaña desde nuestro lanzamiento en 2012, y lleva meses trabajando junto a nuestro equipo técnico.

Cambiamos de aspecto pero no de alma. elDiario.es se hace mayor, pero sigue siendo el mismo periódico de siempre: un medio al servicio de su comunidad de socios y socias.

Espero que te gusten estos cambios. Y que sigamos construyendo juntos el mejor periódico posible. Con la ayuda de nuestros socios y socias, seguro que lo lograremos.