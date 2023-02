Euskadi exprimirá la salida del Tour de Francia con actos durante 100 días

Euskadi quiere exprimir al máximo la posibilidad de histórica de organizar la salida del Tour de Francia y ha planteado actividades que durarán 100 días y que se centrarán sobre todo en las cuatro localidades que serán salida y meta, Bilbao, Vitoria, Donostia y Amorebieta-Etxano, aunque no exclusivamente. El consejero de Cultura -también de Deportes- y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha insistido en la proyección internacional que generará la principal carrera ciclista del mundo y ha anunciado un estudio económico riguroso que se hará público después del evento para poner números a lo que se intuye como un éxito de público asegurado.

El Tour de Francia recorrerá 475 kilómetros por las carreteras vascas en las tres primeras etapas de su edición de 2023

Más

Zupiria, en un acto en el Azkuna Zentroa de Bilbao, ha destacado el hito que supuso la Grand Départ de Dinamarca en 2022 y ha sido claro: “No podemos ser menos que ellos”. Ha explicado que ASO, la empresa organizadora del Tour, quiso una salida vasca no solamente por su orografía, sino también por su afición. Los organizadores destacan la presencia de ikurriñas en carreras de todo el mundo. “Carlos de Andrés lo va a flipar”, se ha llegado a decir en el acto sobre el popular comentarista de TVE, que suele adornar sus retransmisiones con comentarios sobre los monumentos y los puntos de paso. Han asistido a esta presentación históricos del pelotón vasco como Marino Lejarreta, Igor González de Galdeano, Eneritz Iturriaga, Igor Antón, Roberto Laiseka o David López.

“Todavía no somos conscientes de lo que se nos viene”, ha garantizado Zupiria, que ha aportado como dato que la presentación televisada, el 29 de junio, llegará a 200 países. Además, ha recordado que la carrera no es solamente para las capitales, sino que transcurrirá por “cien pueblos”. Eso sí, el titular de Deportes ha dejado claro que habrá máximo “cuidado” para que los actos “no interfieran con la campaña electoral para no mezclar las cosas”.

La agenda de actos es amplísima. Los días 22, 23 y 24 de marzo, cuando queden 100 días, se iluminarán edificios públicos, habrá actividades lúdicas y se expondrá un 'maillot' gigante. Habrá foros sobre cicloturismo, una cumbre sobre movilidad y las ya conocidas marchas cicloturistas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Se puede consultar aquí todo el programa.

En cuanto a la carrera en sí, la primera etapa (Bilbao-Bilbao) será el 1 de julio. El 2 será la Vitoria-Donostia y el 3 la que partirá de Amorebieta-Etxano ya con dirección a Baiona. El centro internacional de prensa se abrirá el 28 de junio. el 29 de junio habrá presentación de los equipos y corredores y ese mismo día se estrenará una zona para aficionados llamada Fan Park Tour, que estará en Bilbao.