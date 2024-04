Fomentando el vehículo eléctrico

Algo está fallando en España con el despliegue del vehículo eléctrico, los datos de 2023 son elocuentes, se sigue creciendo pero a un ritmo lento, solo el 12% del total están electrificados (menos de la mitad son puramente eléctricos), frente a una media en Europa del 21%. En Euskadi los datos son similares a los del Estado.

Para lograr una mayor penetración del vehículo eléctrico, todavía es necesario un mayor apoyo y ayuda por parte de todos. Las instituciones deberían ser más proactivas en dotar de incentivos que faciliten la implantación de este tipo de vehículo que nos beneficia a todos directa o indirectamente. Es necesario facilitar las ayudas a la compra en el momento de la compra para reducir la inversión inicial y reducir el IVA en función de la renta.

La Universidad también se debería implicar en esta tarea, pues como referente y modelo de la sociedad debería ser pionera y punta de lanza en la transición energética del cual el vehículo eléctrico es un elemento muy importante y por ejemplo, podría cumplir con el RD de 29/2021, respecto a instalación de puntos de recarga en todos los edificios de uso distinto al residencial privado obligatorio a partir del 1 de enero de 2023, instalando puntos de recarga en sus aparcamientos. En este sentido se necesita una normativa que sancione a los aparcamientos que no cumplan con la normativa.

También las instituciones locales deberían facilitar e impulsar la incorporación de vehículos eléctricos cero emisiones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En la ciudad de Vitoria no se menciona en ningún momento al vehículo eléctrico en el documento “Implantación de Zona de Bajas Emisiones en Vitoria-Gasteiz- Next Generation EU - Vitoria-Gasteiz Green Mobility Next”. Ciudades como Pamplona, Zaragoza, Madrid y otras, permiten el aparcamiento gratuito en zonas reguladas. Una cosa son las zonas peatonales, con las que estamos de acuerdo que son necesarias y otra, es el tránsito en las ZBE en las cuales se debería facilitar la entrada de vehículos con el distintivo cero emisiones. Por cierto, está pendiente la revisión de dichos distintivos ambientales que otorga la DGT y que todavía considera cero emisiones a los vehículos híbridos enchufables, algo que dista mucho de ser cierto, como lo demuestra la UE con los datos recogidos en el último año, que indican que los híbridos enchufables emiten hasta un 350% más CO2 que las cifras homologadas bajo el ciclo WLTPl.

Todas las iniciativas de divulgación, aclaración y promoción del vehículo eléctrico deben ser reconocidas y apoyadas por la importancia que el sector de la movilidad terrestre tiene en la consecución de los objetivos de neutralidad climática basados en la eliminación del consumo de combustibles fósiles causantes del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los efectos devastadores del cambio climático que ya padecemos.

Desde la Escuela de Ingeniería de Vitoria y junto a la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico (AUVE), se organizan por tercer año consecutivo las III Jornadas de Divulgación y Encuentro de Vehículos Eléctricos en el Campus de Álava, a celebrar los días 18 y 20 de abril de 2024. Este año se ha enfatizado en la idea del vehículo electro amigable como un dispositivo capaz de 'utilizar' la energía renovable, frente a los vehículos de combustión que 'consumen' combustibles fósiles. Un cambio considerable de paradigma que precisa de dispositivos que generen y utilicen la energía renovable, principalmente eléctrica, para satisfacer las necesidades presentes y futuras con una reducción a la cuarta parte de la energía primaria actual, gracias a la alta eficiencia de estos dispositivos que utilizan la energía renovable y autóctona que disponemos en nuestro entorno podemos recudir a cero las emisiones contaminantes que tanto coste económico y de vidas humanas nos supone seguir con el modelo actual de consumo de combustibles fósiles. El vehículo eléctrico es ya el dispositivo mejor adaptado para, utilizando energía renovable, dar respuesta a las necesidades de movilidad terrestre de la forma más eficiente y menos contaminante.

Para dar difusión a estas y otras ideas, el jueves 18 de abril, se llevará a cabo en el Campus de Álava, en la zona peatonal de la calle René Cassin. con una exposición de vehículos eléctricos por parte de usuarios, empresas y concesionarios, así como del resto de sectores relacionados con este sector, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Al mismo tiempo en el auditorio de la Escuela de Ingeniería de Vitoria se presentarán cuatro ponencias relacionadas con la movilidad eléctrica, abierta a todo el público que se podrá seguir en streaming vía Teams. En está ocasión hemos invitado a:

Roberto Pacios Castro, CIC EnergiGUNE. “Carga rápida: Limitaciones, ventajas e inconvenientes. Cómo cuidar y alargar la vida de la batería”.

Alain Sánchez Ruiz, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). “Vehículos Eléctricos y su integración a red con energías renovables”

Marcos Rupérez Cerqueda, Ingeniería y Consultoría sobre Hidrógeno. “¿Por qué hidrógeno? ¿Por qué ahora?”

Ekaitz Barrasa Artamendi, Koniker S. Coop. “Ejemplo de electrificación energética: Geotermia-Placas Fotovoltaicas con batería-Vehículo eléctrico”.

Una buena ocasión para informarse de primera mano y desmentir bulos y fakes sobre el vehículo eléctrico. La jornada del sábado 20 de abril se llevará a cabo, en la explanada del centro comercial El boulevard de Vitoria, una exposición de vehículos eléctricos por parte de usuarios, empresas y concesionarios, así como del resto de sectores relacionados con este sector, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Una buena ocasión para conocer de primera mano la experiencia de propietarios que llevan años conduciendo vehículos eléctricos. A las 13:00 horas comenzará el 'eco rally' de vehículos eléctricos entre Vitoria y Laguardia. Te esperamos.