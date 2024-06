Parejas de baile y otras cosas de comer

Más que unas elecciones europeas hablando de Europa, de su Unión, de política exterior, defensa, monetaria, social, cultural con respeto a las lenguas, la actual campaña viene siendo un ardid del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español para polarizar (bipolarizar) la campaña electoral y decirnos que esto es un referéndum a dos. Una suerte de plebiscito o segunda vuelta entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La ausencia de circunscripción autonómica en el “muy autonómico” Estado español obliga a los partidos nacionalistas a buscar pareja de baile. En Catalunya, el Junts de Carles Puigdemont (que también se lo toma como una especie de plebiscito y una segunda vuelta con una debilitada Esquerra Republicana de Catalunya) concurre solo, mientras que ERC se presenta en coalición con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y EH Bildu bajo la sigla “Ahora Repúblicas” para, luego, hacer rancho aparte ya que unos pasarán al grupo de Los Verdes y otros con la Izquierda extrema.

En Euskadi, EAJ-PNV parece el soltero o la soltera fea del baile, a quien nadie saca a bailar y, además, le dan calabazas. Tras haberlo hecho a Canarias, Ortuzar ha ido a Barcelona buscando los cuatro votos contados de Treballem per Catalunya (plataforma política minoritaria, liderada por Marta Pascal, David Bovehí o Santi Vila -el conocido como “el conseller botifler”-, y nacida de le extinta PDeCAT). Y porque Junts asiste solo al baile, Puigdemont ha decidido marcarse un vals en solitario a pesar de la foto de Waterloo que tanto molestó al lehendakari, Iñigo Urkullu, porque se enteró por la prensa (que es exactamente por donde, tanto las bases militantes como las y los votantes de EAJ-PNV se enteran puntualmente de lo que ocurre en el partido y, ello, debido a las tan famosas y recurrentes “filtraciones”, siempre, y curiosamente, al mismo grupo editorial español).

Pero, eso de la no exigencia de la circunscripción autonómica es algo que, realmente, escapa de cualquier lógica razonada desde un punto de vista abertzale. Me consta que, desde el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, llegaron a peticionarla no menos de 10 veces desde 1977 pese a no tener -entonces- capacidad decisoria alguna. Así, llama poderosamente la atención que, ahora, las y los 7 diputados de Junts consigan aprobar nada menos que una ley de Amnistía (también con el voto contrario de 'Construcciones Canarias') mientras que las formaciones vascas, con 11 escaños, sean incapaces de conseguir nuestra circunscripción propia. Puede deberse que al premiado orador y portavoz 'jeltzale' no guste de hacer suyas, llegando a despreciar, cualquier otra iniciativa que no haya sido de su propia ocurrencia o de la de su más cercano, reducido, selectivo y endogámico entorno político. En cualquier caso, si en eso de la circunscripción autonómica no se ha incidido será porque no debe preocupar tanto. Veremos si algunos lo agendan a partir del 9 de junio. Veremos.

Antes, en el pasado, el PNV llegó a pactar con Convergència i Unió (CiU) y con el Bloque Nacionalista Galego de Beiras. Luego, su segunda escisión (Eusko Alkartasuna) también concurrió con la Esquerra Republicana de Catalunya del difunto Heribert Barrera y con el Partido Nacionalista Galego (PNG-PG) de González Mariñas, conformando una coalición llamada “Por la Europa de los Pueblos”. Hasta recuerdo que el PNV llegó a concurrir en las europeas con el desaparecido Partido Andalucista de Rojas y Pacheco, con el Partido Galeguista, y hasta con el extinto Partido Autonómico Nacionalista de Castilla y León-PANCAL. Por cierto, el Partido Galeguista, que mantienen la sigla de Castelao, propuso sumarla a la actual candidatura europea para que la vieja alianza (Galeusca) se tuviera en cuenta, pero el PNV no les hizo ni caso por hacérselo a 'Construcciones Canarias' y algún despistado más. De tal forma, hoy en día, EAJ-PNV, pactando una coalición europea (CEUS) con ese nido canario topado de irregularidades y denuncias, consigue que no sea nada difícil que, en una elección donde hay que sumar, haya quién solo se quede con los votos de su escalera. Y no se trata de otra cosa más que la clásica diferencia entre sumar y restar que nos mostraban en Barrio Sésamo. De tal manera, no perdamos de vista un par de detalles.

El primero: Coalición Canaria acumula un más que sospechoso historial de corrupción por lo que, 'a priori', no parece el compañero ideal de viaje. El 'caso Arona', el 'caso Atlante', 'caso Carreteras', 'caso El Trompo', 'caso Grúas La Laguna', 'caso Mamotreto', el 'caso Las Teresitas', 'caso Montaña Roja', 'caso Siliuto', el 'caso Sinpromi', 'caso Recinto Ferial', el 'caso Suárez Trenor'… No son más que una lista de algunos de los “casos aislados” de corrupción sistémica atribuida a Coalición Canaria (CC) a la que, irónicamente, me vengo refiriendo como “Construcciones Canarias”.

El segundo: Quienes no solo tenemos memoria sino que de vez en cuando la usamos, recordamos el trato recibido por el lehendakari Ibarretxe por parte de Coalición Canaria. Rápido han hecho las paces. No olvidemos que, cuando el lehendakari fue a presentar en el Congreso de los Diputados aquello que se conoció como 'plan Ibarretxe', los actuales socios europeos de EAJ-PNV le trataron muchísimo peor que el mismísimo PP. Es decir, que menos guapo, llamaron de todo al de Laudio. Por si fuera poco, también votaron a favor del 155 en Catalunya y gobiernan con Vox en diferentes Municipios tinerfeños.

También, como he recordado anteriormente, los de 'Construcciones Canarias' han votado hace cuatro días en contra de la ley de Amnistía. Así las cosas, coaligarse con esa formación es algo incomprensible habida cuenta de que no son ejemplo de nada, para nada ni nadie, al encontrarse inmersos en un sinfín de procedimientos por corrupción (normalmente de ámbito urbanístico) y en los que muchos de sus cargos internos y electos se hallan investigados o imputados (como se decía antes de que el PP percibiera negativo el término imputado cuando, sistemáticamente, era aplicado a docenas de sus cargos públicos).

Tampoco podemos pasar por alto lo acontecido en Nafarroa. Es una constante en las bases de EAJ-PNV la crítica sobre la estrategia establecida por el propio partido referente a la ocultación de la sigla en ese herrialde. Tampoco es raro observar la crítica a terceros, en concreto a EH Bildu, por la utilización reiterada de la bandera navarra sola o, en la mayoría de las ocasiones, acompañada de la ikurriña. Bien. A casi nadie que siga la actualidad política le puede pasar por alto que la formación 'jeltzale' también precisa de los votos en Nafarroa para intentar retener el escaño en Bruselas y Estrasburgo, pero, aparentemente, el precio para tal fin pasa por hacer desaparecer completamente sus siglas históricas. Y esto no es nada nuevo porque alguien ha decidido que no debe ser rentable. Lo cierto es que la intencionada ocultación de la 'galleta' es ya algo inexplicablemente habitual por lo que, en la papeleta de votación de ese herrialde tampoco figura el nombre de la cabeza de lista de la coalición CEUS, la 'jelkide' Oihane Agirregoitia.

Sin ir más lejos, en el acto de campaña celebrado en Iruñea-Pamplona, las siglas EAJ-PNV solamente se mencionaron una sola vez (y de pasada) en casi 50 minutos de mitin. El logo de EAJ-PNV volvió a ser escondido y sustituido por el de Geroa Bai (marca que compendia a 'jeltzales' y a los Socialverdes de Uxue Barkos). Tampoco se reprodujo el tradicional himno e, incluso, la ikurriña del escenario dejó paso a una bandera de Nafarroa acompañando a la bandera de la Unión Europea. Hasta el clásico grito de cierre de todos los actos de EAJ-PNV , “Gora Euzko Alderdi Jeltzalea eta Gora Euzkadi Askatuta!” se sustituyó por un “Aurrera Geroa Bai! Gora Europa Solidarioaren Aldeko Koalizioa eta Gora Nafarroa!”.

Habida cuenta que la Unión del Pueblo Navarro (UPN) no se presenta a estos comicios y que ha dado libertad de voto a sus bases, qué mejor momento para sacar a pasear la escondida 'galleta' a modo de red para ver si se 'pesca' algo. Pues nada, ni con ésas. Y es que mejor no te la pueden pintar y dejar botando en un contexto de circunscripción única, pero cuando falla el diseño de la estrategia el resto siempre suele salir mal por defecto. Yo me lo haría mirar seriamente. Pero “yo” es una voz crítica que, por el mero hecho de intentar aportar en positivo, el 'Ortuzar-Atutxa Team' lo traduce inmediatamente en una critica negativa por despecho o por vaya usted a saber por qué.

Y es que ya no sé cómo se puede decir eso de que los tules del traje del rey son un cuento chino y, por mucho de que en su más estrecho círculo de confianza y en el de su club de aplaudidores de chistes le digan que son unos ropajes preciosos, en realidad, el rey va desnudo. Y el problema de todo esto es que, cuando se abren las urnas, ya no somos ni uno, ni dos, sino docenas de miles de ciudadanas y ciudadanos quiénes hace tiempo apreciamos que el rey va en pelotas y que tan sólo decimos que no haga caso a lo que vea en los espejos que le compran sus cortesanos. En muchas ocasiones, como sin ir más lejos en esta, resulta mucho mejor darse una vuelta solito y mirarse en el reflejo de un simple charco de lluvia.

Será por aquello de la regeneración dónde, para quién, y cuándo queremos… Será por lo del “tomamos nota” sin cuaderno y sin lapicero… Será por lo de la “escucha activa” sin quitarse los tapones de los oídos... O será por lo que sea,. pero opino que, o bien no han entendido absolutamente nada de lo que dicen las urnas, o bien que no dejan de amplificar en modo bucle auténticos brindis al sol.

Y es que hay cosas que siguen sin encajar. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención la ausencia en la cabeza de la candidatura de la eurodiputada 'jeltzale' Izaskun Bilbao por, según nos dicen, precisar de un relevo al tener 62 años (y llevar quince años realizando un excelente trabajo del todo acreditado), cuando puede ser una edad provecta para seguir haciéndolo igual de bien. En cambio, con los mismos 62 años un simple animador sociocultural sin experiencia alguna en nada más que en acomodar a los 'vips' en los mitines, haya sido llamado a encabezar un proyecto europeo como lo es el del palacio Euskalduna, donde como con el Erasmus, se debería requerir de cierta formación en gestión, idiomas y don de gentes.

Evidentemente, no es el caso y más cuando para engrasar esa puerta giratoria el único mérito acreditado no sea otro más que el de la relación de amistad personal con sus designadores y designadoras. Argumentar por parte de una de sus mentoras en sede de Juntas Generales (y sin llegar a ponerse roja) eso de que el elegido a dedo es la persona idónea al “disponer de una gran sensibilidad por la cultura” no me parece un argumento serio, ni tan siquiera una justificación ni medio normal, pese a que sea del todo legal. Y, máxime, cuando se procede al fulminante cese-relevo de una persona que, debido a su impecable gestión, no solo reflotó tras la pandemia el buque insignia de la cultura vizcaina sino que lo dejó con unos números que serían la envidia de cualquier gestor de la “cosa pública” (y de la privada). Por esto, y no solo por esto, he optado por aplicar aquello de que una imagen vale más que mil palabras e ilustrar este artículo con una reproducción de una miniatura de La Biblia de los cruzados o Biblia de Maciejowski (1250 d.C). A buen entendedor…

Dentro de las 160 propuestas programáticas de EAJ-PNV para los próximos comicios europeos, destaca el resaltado como cuarto punto que versa sobre ese -tan visto- mantra de “poner a las personas en el centro, en especial las mujeres y la gente joven”. Pues eso, como en el palacio Euskalduna: poner en valor a gente joven, desplazar a una buena gestora (mujer) y poner a alguna persona en el centro por simple y mero colegueo, es decir, porque, “por mi sensibilidad artística y cultural, yo lo valgo”.

Está del todo errada cualquier persona que piense que esas actitudes pasan desapercibidas para el electorado, máxime cuando el ruido interno en medios no controlados es incesante y cuando la impaciencia o la autosuficiencia impide hacer ese tipo de cosas después de una campaña electoral y no el día del pistoletazo de salida. No miento si digo que he llegado a perder la cuenta de los memes que, sobre el particular, he visto en redes sociales o grupos en aplicaciones de mensajería instantánea. Pero, bien pensado, resulta que se llevan a nivel de práctica frases tan tópicas y huecas como las que acostumbra a deslizar el presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV: “Nuestra política está centrada en las cosas de comer y los problemas de la gente frente al fango y al espectáculo”. No sé por qué me da, insisto, que algunas y algunos no han entendido absolutamente nada. Y si han entendido el “recado” de las urnas, pues con mirar para otro lado, todo resuelto. Error.

Y lo malo es que EAJ-PNV es el partido vasco europeo por excelencia. El partido del Aberri Eguna de 1933 con el lema “Euzkadi Europa”, el partido de los europeístas Aguirre, Leizaola, Irujo, Landaburu… El Partido del Consejo Federal del Movimiento Europeo… El partido de la Democracia Cristiana Federal europea… El partido que, gracias a los enjuagues de sus dirigentes pueda llegar a quedarse en casa vistiendo santos si Dios y la Amatxu de Begoña no lo evitan el 9 de junio. Algo que, desde un punto de vista objetivo y agnóstico, no tiene ninguna pinta.

La cara del -aún- máximo dirigente 'jeltzale' en la noche electoral en Sabin Etxea nos dirá que, a pesar de todo, a pesar de no sacar eurodiputada, se han ganado las elecciones porque así lo demuestran los números del mago Merlín de Ataun. En las elecciones municipales se agarró a la abstención (o “baja participación” como, tirando de argumentario, declarase el primer edil de la Villa de Don Diego para intentar explicar la pérdida de dos concejales) para justificar la espantada de docenas de miles de votos. En las elecciones generales, y también para intentar justificar una pérdida de votos notablemente superior a la de la anterior convocatoria, se esgrimió la (bi)polarización para explicar la pérdida de un escaño en el Congreso y de cinco (¡5!) en el Senado.

Pues, ahora, por aquello de la conjunción de los astros seguro que ese 'oráculo' ya tiene preparada alguna justificación para consumo doméstico y para discurso público. Recordemos que dos astros están en conjunción cuando, observados desde un tercero (generalmente la Tierra), se hallan en la misma longitud celeste. Para entendernos, cuando los ciudadanos veamos desde la acera como entran en la misma longitud electoral el astro de la más que previsible alta abstención, y el astro de la (bi)polarización, nos deberemos preparar enchufando los radares para captar la señal de la enésima “escucha activa” emitida por silenciados y recibida por sordos.

Finalizo con un par de preguntas que se antojan pertinentes: ¿Por qué EAJ-PNV, partido veterano, hábil negociador, valiente y bien visto en la Unión Europea, ya no atrae más que a socios de segunda y tercera división? ¿Es la suma de la percepción de creerse imprescindibles y de la engañosa sensación de los supervivientes de Sabin Etxea referente a creer que siguen teniendo la sartén por el mango? Sobre esto, se debería andar con mucho tiento ya que, eso de exigir vehementemente en los mítines el cumplimiento de plazos pactados con el Gobierno de Sánchez para asuntos que, legítimamente, nos afectan está muy bien, pero, quién puede asegurar que Sánchez no pueda decir (si es que aún no lo ha hecho) algo así como que, en Madrid vais a estar formalitos, y que, si os da por retirarme el apoyo, pueden ocurrir dos cosas: una, que, implícitamente apoyaríais al PP (y, luego, vais y se lo explicáis a vuestras bases y a vuestros votantes). En efecto, sería letal.

La segunda, que, aunque incumpla, si me retiras el apoyo, el PSOE podría hacer lo mismo apoyando a tu empatado en escaños, por lo que, en principio, ya te puedes ir olvidando del Gobierno vasco… Y que no me dé por hacer lo propio en un par de Diputaciones, un par de Ayuntamientos de capitales, y en un buen puñado de otros en pueblos importantes. Y todo eso ya no va de que no es que no te saquen a bailar. Eso son “las cosas del comer”.