Cerrar la puerta al fuego, tener la cocina limpia y siempre mantener la calma: claves para evitar los incendios en casa

En los últimos diez años, entre 150 y 200 personas han fallecido al año en España en incendios en viviendas. Desde 2015 hasta día de hoy 27 han muerto en incendios en viviendas producidos en Bizkaia y 11 en los últimos cinco años. “Se detecta en los últimos años un incremento en este tipo de sucesos. Por ello creemos que podemos hacer más para reducir el número de víctimas y minimizar el daño. Es especialmente preocupante que el 75% de los fallecimientos en incendios ocurren en viviendas, afectando especialmente a personas mayores y en invierno. Muchos de ellos, evitables”, ha detallado Ager Izagirre, diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia durante la presentación en Bilbao de unas instrucciones preparadas por Bomberos de Bizkaia y de Bilbao para saber qué hacer frente a un incendio en casa.

“Las instrucciones son básicas y sencillas, pero muchas personas las desconocen”, ha explicado la bombera Itsaso Olabarrieta, encargada de trasladar a los medios de comunicación las instrucciones del cuerpo de bomberos. En primer lugar, hay que detectar dónde se ha producido el incendio, si es en otra casa del mismo bloque o en la propia vivienda. Si es en otra vivienda, la bombera aconseja no salir por una escalera inundada de humo, cerrar la puerta de casa y procurar sellar rendijas con toallas o trapos húmedos, cerrar la ventara si es que humo entra por ella, avisar al 112 y, por último, esperar a los bomberos en una ventana que salga al exterior.

“Cuando nos damos cuenta de que hay un incendio, lo más normal y más lícito es querer huir, pero en esa huida un fallo recurrente suele ser dejar las puertas abiertas. Queremos incidir en la importancia de cerrar el mayor número de puertas posible. Porque al cerrar la puerta al fuego confinamos el incendio, evitamos la entrada de más aire e impedimos la propagación a otras estancias y otras viviendas de nuestro bloque”, ha insistido Olabarrieta.

En el caso de que el fuego esté dentro de la propia vivienda, recomienda ver si se puede escapar o si no. En el caso de que se pueda escapar, insiste en cerrar todas las puertas y dejar la llave de la casa puesta o entregársela a los servicios de emergencia, llamar al 112 y permanecer cerca de la casa, pero en un lugar seguro. En el caso de no poder escapar del incendio, es decir, de no poder salir de la vivienda, la bombera recomienda alejarse del fuego cerrando todas las puertas, ponerse a salvo en la habitación con ventana más alejada del fuego, avisar al 112 y hacerse ver por la ventana para que cuando lleguen los bomberos puedan sacar a las personas que están dentro.

“Cuando tenemos un incendio en nuestra vivienda, en el 80% de los casos el fallecimiento se debe a la inhalación del humo. Por tanto, en ese tipo de situaciones no debemos entrar en estancias llenas de humo, porque es muy peligroso”, ha detallado Olabarrieta, que ha aclarado que en muchos casos no está claro cómo se producen los incendios, pero que existen formas de prevenirlos.

Entre los consejos que recomienda para evitar incendios está el mantener la cocina limpia, ya que gran parte de los incendios se producen ahí, evitar la acumulación de aceite en la campana, procurar evitar despistes como dejar la vitrocerámica o el horno encendido, apagar correctamente los cigarrillos si se fuma en cualquier estancia de la casa, tener cuidado con la sobretensión de aparatos eléctricos y, en época de invierno, tener un correcto mantenimiento de chimeneas, braseros y estufas. También ha recomendado instalar un detector de humo para poder detectar a tiempo los incendios que se producen en los hogares.

Los mismos consejos, también para discotecas

Preguntada sobre qué hacer en caso de un incendio en un local y discoteca, a raíz del incendio ocurrido en Murcia, que ha acabado con la vida de 13 personas, Olabarrieta ha señalado que “se pueden aplicar los mismos consejos que en una vivienda, es decir, no adentrarse en una estancia con humo, realizar la salida por estancias libres de humo de manera tranquila para evitar aglomeraciones y, aunque en una discoteca no suele haber puertas, si el incendio se ha originado en una estancia en concreto, cerrar ese espacio, confinar el incendio y avisar cuanto antes a los servicios de emergencia”, ha explicado.

Todos los consejos de Olabarrieta forman parte de una campaña preventiva del Servicio de Bomberos y Bomberas de la Diputación Foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao. Estas recomendaciones, en forma de cartel, serán distribuidas por correo ordinario a 8.000 viviendas de Bilbao y a 20.600 del resto de Bizkaia para poder ser colocados en lugares visibles en los portales. “Es importante que pongan el cartel en lugares visibles para que estas pautas de actuación lleguen a toda la ciudadanía. Estamos viendo que año a año van aumentando las intervenciones por incendios en viviendas y sabemos además, que muchos de ellos se producen por descuidos y que quizá se podrían haber evitado o minimizado si se hubieran tenido en cuenta una serie de medidas de autoprotección”, ha detallado la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi.

Preguntada también por el caso de Murcia, Arregi ha aclarado que en Bilbao “los controles se toman en serio y se hacen”. “La prevención es fundamental. En Euskadi la normativa es del Gobierno vasco y el control de discotecas y salas donde el aforo es superior a 700 personas también depende del Gobierno vasco. De entre 300 y 700 es competencia del Ayuntamiento. En el caso de Bilbao puedo asegurar que controles se hacen y que a veces se quejan algunos de los propietarios de locales de que somos demasiado rigurosos, pero se controla. Se controla que las salidas de emergencia estén expeditas, que estén bien señalizadas, que los extintores estén a la altura adecuada, que se realicen los controles y se regule el aforo. Todo eso se hace”, ha concluido la concejala.