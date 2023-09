Denuncian “el grave riesgo” de un niño atendido por una enfermera ante la falta de pediatras en el ambulatorio de Gorliz

Una familia de Gorliz llevará al Parlamento Vasco su denuncia por la “precariedad” del servicio de Pediatría en Uribe Kosta, en Bizkaia, después de que su hijo, de tres años, según relata, “sufriera un grave riesgo” en el ambulatorio de Gorliz, cuando, a raíz de la falta de pediatras, fue atendido por el personal de Enfermería y trasladado primero al ambulatorio de Plentzia, después al Hospital de Urduliz y, por último, al Hospital de Cruces, donde sí que hay una unidad específica de Urgencias de Pediatría. Desde el Departamento de Salud se justifican alegando que fue atendido “correctamente” y “según el plan de contingencia establecido”.

EH Bildu pedirá explicaciones en el Parlamento Vasco por las ambulancias medicalizadas sin personal médico

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto, a media mañana, cuando, según la versión de la familia, la madre y el niño acudieron al centro de salud de la localidad vizcaína debido a que el menor, de tres años, se encontraba “mareado, pálido y sudoroso”. “Ante la falta de la médico pediatra es una enfermera la encargada de atender al menor y evaluar si requiere o no ser tratado por un pediatra en otro centro hospitalario. La sanitaria en cuestión realiza al niño la prueba de glucemia y diagnostica una hipoglucemia. Tras suministrarle azúcar el niño y su madre abandonan el ambulatorio”, relatan en un comunicado.

Sin embargo, al regresar a casa el estado del menor empeora y comienza a vomitar, por lo que regresan al ambulatorio de Gorliz. “Ante la gravedad de la situación es la propia enfermera la que traslada en su coche particular al niño y a su madre al ambulatorio de Plentzia (pueblo vecino). En ese momento es la única alternativa factible, dado que el Hospital de Urduliz (el más cercano a ambos municipios) carece de unidad de Pediatría y no tienen tiempo de llegar hasta el Hospital de Cruces, en Barakaldo”, sostiene la nota.

“En el centro sanitario de Plentzia el pequeño es tratado de urgencia por una pediatra que, lógicamente, se ve obligada a desatender a sus pacientes agendados. Vuelven a realizarle una medición de azúcar en sangre y detectan una hipoglucemia severa que requiere de asistencia pediátrica inmediata. Después de una hora intentando en vano normalizar los niveles de azúcar en la sangre del niño -los valores se mantenían en 32- la doctora opta por ponerle una inyección de glucagón y una vía para administrarle un bolo de glucosa. El objetivo es estabilizarle para que pueda ser trasladado al Hospital de Cruces en una ambulancia medicalizada”, aseguran.

Según relatan, “la falta de glucosa puede afectar al correcto funcionamiento del cerebro”. “Es decir, la hipoglucemia grave o de larga duración puede causar un daño cerebral serio. De ahí que, en este caso, la asistencia médica inmediata resultase vital”, precisa el comunicado de denuncia.

El informe de alta del Hospital de Cruces establece un seguimiento pediátrico en las siguientes 24h-48h, según destacan. “Sin embargo, la pediatra que le corresponde al niño no se reincorpora al servicio hasta mediados de septiembre y el ambulatorio de Gorliz no cuenta con ningún sustituto. La única opción pasa por pedir cita de pediatría en Plentzia. No obstante, la especialista en cuestión cuenta con reducción de jornada y, en su ausencia, es un médico de familia quien pasa consulta, haciendo lo que buenamente puede”, critican.

La versión del Departamento de Salud indica que, aunque es cierto que el Hospital de Urduliz no tiene Pediatría, “sí que atiende, por médicos de urgencias con formación específica en Pediatría, las urgencias pediátricas y valora su traslado al hospital de Cruces, en caso necesario, una vez el menor haya sido estabilizado”, asegura en un comunicado difundido tras la denuncia de la familia.

Según destaca el comunicado, el pasado 23 de agosto el centro de salud de Gorliz, al que acude la madre con su hijo, “contaba con dos médico de familia en horario de 8.00 a 15.00 horas y uno de 8.00 a 11.00 horas (el resto de su jornada hasta las 15.00 horas pasa la consulta en Plentzia) y tres enfermeras, una de ellas la que habitualmente está en la consulta de Pediatría”.

Por lo que, según asegura el Departamento de Salud, el menor recibió una atención “correcta” ya que “fue atendido por la enfermera, según el plan de contingencia establecido”. “Se activó el plan de contingencia, por lo que fueron trasladados al centro de salud de Plentzia, que es el más cercano dotado de médico pediatra, para su estabilización y posterior traslado al servicio de urgencias de Cruces, que es el hospital de referencia en estos casos”, detalla el comunicado del Departamento, que prosigue añadiendo que “el centro de salud de Plentzia la pediatra priorizó la atención al menor, como en todos los casos de urgencia, ante pacientes que tenían ese día cita programada”. “En ningún momento deja sin atender al resto de menores. Ese día la demanda asistencial en las agendas permite la adecuada atención de la urgencia y del resto de la población”, señala para concluir asegurando que “el niño recibió atención por parte del equipo asistencial (pediatra y enfermera) y tras estabilizarle, fue trasladado al Hospital de Cruces”.

Vecinos se concentrar para exigir “un servició de Pediatría digno”

Lejos de calmar las críticas de los vecinos de Gorliz, tras el comunicado, han convocado una concentración este viernes, para exigir “un servicio de Pediatría digno” para la comarca de Uribe Kosta. “La realidad es que, durante muchos periodos del año, las localidades de Barrika, Gorliz, Lemoiz y Plentzia carecen de un servicio de Pediatría porque el Departamento de Salud del Gobierno vasco no cubre los periodos de vacaciones de sus facultativos. Una problemática que se ve agravada durante la época estival debido a la multiplicación del número de habitantes de nuestros municipios”, lamentan los vecinos.

Desde EH Bildu, han invitado a la familia afectada a que comparezca ante el Parlamento Vasco para contar lo ocurrido. “Este caso de Gorliz ha hecho aflorar con crudeza las importantes carencias que existen en los servicios de Pediatría en Uribe Kosta y en otras comarcas, y es importante que todo el mundo tenga claro que lo que ha ocurrido en Gorliz puede ocurrir en cualquier otro lugar, porque la falta de pediatras en los ambulatorios no es una excepción, sino que se ha convertido, lamentablemente, en algo que muchas veces es habitual, lo que puede provocar situaciones de riesgo tan graves como la de Gorliz”, ha advertido la parlamentaria de la coalición abertzale, Rebeka Ubera.

Ubera ha pedido la comparecencia de la directora de Osakidetza, Rosa Pérez, para que explique “qué medidas se van a adoptar para evitar que se repitan este tipo de situaciones” y ha exigido explicaciones a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, para que aclare “por qué ese día no había pediatra en Gorliz, en qué otras fechas se ha dado también esa carencia y si considera oportuno que eso, la falta de pediatra, ocurra en verano, justo cuando más aumenta la población en esa localidad”.