EH Bildu clama contra la Transición el 20N y llena Bilbao con un "muro antifascista"

Varios miles de personas han recorrido las calles de Bilbao este sábado en una manifestación convocada por EH Bildu en la que han reclamado "una Euskal Herria de libres e iguales". Los manifestantes, que estaban llamados por la coalición a construir un "muro antifascista", han partido a las 17:30 y, al final de la marcha, el coordinador general, Arnaldo Otegi, ha exigido "respeto" a la nación vasca y "a su derecho a la libre determinación". "Es un auténtico milagro que el pueblo vasco siga en pie todavía, pero no vale solo con resistir: hay que liberar, transformar, construir el país", ha proclamado.

El líder de la izquierda abertzale ha apelado a seguir trabajando para "conducir al pueblo a la libertad". "Vamos despacio porque vamos lejos. Los pueblos no pueden tener como horizonte estratégico solo resistir. Hemos aprendido, nos ha costado mucho, pero el estado natural de los pueblos no es la resistencia, sino la libertad, al igual que el estado natural de los trabajadores no es la explotación, sino la igualdad", ha explicado. Otegi, que en varias ocasiones ha tenido que detenerse por culpa de unos accesos de tos, ha ironizado sobre ello: "Estoy tosiendo un poco. Probablemente mañana el Teleberri [el informativo principal de la cadena de televisión pública vasca] dirá que he esparcido el coronavirus por Bilbao". El recado llega después de que, en los últimos días, el PNV, aprovechando el repunte de la COVID-19 y la entrada en vigor de nuevas directrices para hacerle frente, haya redoblado la presión sobre la coalición abertzale. "No tengo ninguna duda de que EH Bildu hará todo lo que tenga que hacer para garantizar que la manifestación [por la de este sábado] se desarrolle con garantías sanitarias y conforme a las directrices vigentes", lanzó el miércoles Andoni Ortuzar, el mismo día que el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, recordó que todo acto, "sea de la condición que sea", debía desarrollarse siguiendo las normas en vigor. Como ejemplo de tales actos, puso el de "una manifestación".

Otegi ha situado el origen de "todos o buena parte de los problemas" en un modelo de Transición que considera que está en crisis y que "hace aguas". "Sacar a Franco del Valle de los Caídos es fácil; lo difícil es expulsar a los fascistas de los aparatos del Estado", ha ilustrado. Entre guiños a diversos movimientos —juvenil, sindical, obrero, feminista, ecologista—, ha llamado a articular un "bloque histórico y nacional" que conduzca a "un nuevo estatus político". "Ha habido durante siglos una estrategia para hacer desaparecer a este pueblo, para destruir al independentismo, pero estamos vivos. El pueblo vasco ha sabido hacer frente, desde la voluntad popular y la organización, a una estrategia que buscaba su desaparición", ha protestado. Otegi ha concluido la intervención con un "recuerdo a los familiares que están visitando a los presos [de ETA] por las cárceles del Estado español", a lo que han seguido gritos de 'Euskal presoak, etxera' entre los manifestantes.

También ha hablado frente a la gente que se ha congregado una militante de EH Bildu, Garazi Perea, que ha reivindicado un "pueblo digno" presente tanto en las instituciones —"También estamos en Madrid", ha proclamado en más de una ocasión— como en las calles para hacer frente a "fascistas, clasistas, autoritarios y machistas". "Este pueblo ha vuelto a demostrar que no está dispuesto a dar pasos atrás. A algunos les aterra que EH Bildu esté en las instituciones, porque saben que somos la única alternativa para este país", ha dicho, en referencia a quienes se refieren a los militantes y simpatizantes de EH Bildu como "bilduetarras, clasistas segregadores y feminazis".

"Responsabilidades políticas"

La manifestación se ha celebrado en una fecha simbólica para la izquierda abertzale, pues un 20 de noviembre, de 1984 y 1989 respectivamente, fueron asesinados por el GAL los cargos de Herri Batasuna Santiago Brouard y Josu Muguruza. El propio Arnaldo Otegi, en la alocución de la tarde frente a los manifestantes que han recorrido Bilbao, ha recordado que, 32 y 37 años atrás, en esas mismas escaleras levantaron a los dos. "Querían destruir nuestro proyecto, pero aquí estamos: de pie", ha dicho.

"La de hoy no es una fecha escogida al azar. El 20-N murió Franco, pero no el franquismo", se ha recalcado, de hecho, desde EH Bildu. La mañana de este sábado, la Fundación Egiari Zor ha celebrado un acto en el que ha exigido que se asuman "las responsabilidades políticas de la tragedia generada por el terrorismo de Estado". "Las víctimas y afectados por la violencia y el terrorismo de Estado y todas aquellas que ponemos en duda el carácter democrático del Estado español somos un obstáculo cada vez más evidente", ha afirmado, según recoge Europa Press, Ane Muguruza, hija de uno de los asesinados a los que se honraba en el acto. Ha exigido, además, "valentía" para reconocer el "daño causado". "Porque no, terrorismo de Estado no es solo el GAL", ha abundado.

A la ofrenda floral que se ha celebrado a mediodía en Ametzola le ha seguido media hora después el acto organizado por Egiari Zor en Rekalde. En él se han dejado ver varios cargos de EH Bildu, como Maddalen Iriarte, portavoz de la coalición abertzale en el Parlamento Vasco; Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, y la diputada Mertxe Aizpurua. "Hoy hemos recordado a Santi, a Josu y a las miles de víctimas de la violencia de Estado", ha señalado en redes sociales Rodríguez, que ha pedido "reconocimiento" para todas las víctimas y "toda la verdad". Un 20 de noviembre también, el de 1978, ETA ametralló a una treintena de policías que jugaban a fútbol junto al cuartel de Basauri y asesinó a dos de ellos, Benjamín Sancho y José Benito Sánchez.