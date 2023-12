El chef Julen Baz rescata recetas vascas de hace 500 años para maridar con ron gastronómico

Tras inspirarse desde pequeño en las mujeres cocineras de su casa, el chef Julen Baz (*Michelin y 2 Soles Repsol), ha rescatado recetas tradicionales de Euskadi para elaborar una propuesta gastronómica maridada con ron en la ruta ‘Momentos Únicos by Brugal 1888’, que durante su viaje por distintos puntos del país ha recalado en el restaurante Garena, ubicado en lo alto de una ladera en medio de la naturaleza en Lamindao (Bizkaia).

Durante un menú, que se asemejaba a un viaje dividido en cuatro partes, Baz ha deleitado a los asistentes al evento con platos creados justo para la ocasión. El primer paso del menú, que llevaba el nombre de Gabarra, ha contado con setas de temporada, berza, pilpil y avellana tostada y, por último, manitas a la bizkaina. Todo ello maridado con un Brugal 1888 con tomate, salsa de carne, fino y espuma de rábano. El segundo paso, Mendia, ha contado con el plato estrella del chef, conejo, jerez de las barricas de Brugal 1888 y tomillo, además de arbigara y merluza en salsa verde de txirias, todo ello acompañado por un Brugal 1888 con miel de castañas y romero, limón prensado y perfume de oloroso.

Las últimas paradas del menú han estado compuestas por lo que el chef ha denominado La tierra y el mar y Basatia. El primer paso ha contado con lengua en salsa, coliflor y encurtidos, marinado con un Brugal 1888 con limón prensado, cynar, txaakolí espumoso y perfume Laphroig. Por último, Basatia, ha sido el postre. Una cuajada y una castaña con manzana y leche frita acompañadas de un Brugal 1888 con cabernet sauvignon, miel de montaña y toques cítricos.

Así, la cocina de Julen Baz en Garena ha puesto en el mapa a Lamindao, una pequeña localidad de Bizkaia de tan solo 65 habitantes, con una cocina que rescata el producto local y se enfoca al cien por cien en darle valor a su cultura. Por ello, haciendo homenaje a su estilo, el chef ha creado un plato destacando la cualidad que hace de Brugal 1888 el ron gastronómico por excelencia: su maduración en barricas de jerez. “Inspirarme en un líquido tan complejo y armonioso como Brugal 1888 me ha permitido experimentar y redescubrir un plato que me gusta mucho desde un nuevo prisma: el del Jerez. Supe que tenía que ser conejo tan pronto Silvia, Dafne y Antonio me contaron cómo se conocieron, en el monte, al aire libre, con las comidas que hacían después de montar a caballo. Me llevó a mis propias comidas en el monte”, ha explicado el chef Julen Baz, haciendo referencia a sus amigos, los actores Silvia Alonso, Dafne Fernández y Antonio Velázquez.

Además del restaurante Garena, los locales de Bilbao que acogerán la ruta ‘Momentos Únicos by Brugal 1888’ en esta edición son: DIKE 1, Cargadero, Fiero, La Mula de Moscú, Antigua Cigarrería, Nikkou, Porrue, Sagartoki, Ercilla, Aizian, Mio Basque y Braco.

Brugal 1888: ¿Por qué es ‘El Ron Gastronómico’?

Brugal 1888 es la fuente de inspiración perfecta para la alta gastronomía debido a sus complejos matices organolépticos, producto de su doble envejecimiento primero en barricas de roble americano ex-bourbon y, posteriormente, para la segunda maduración, se conserva en barricas que previamente han contenido Jerez Oloroso.

Su color ámbar oscuro habla de este excelente proceso de maduración que, además, aporta olores especiados a chocolate, café, canela y frutos secos en nariz; mientras que su sabor extraordinario, ligero, pero de cuerpo completo en boca, posee notas sutiles de caramelo, madera y regaliz.

‘Momentos Únicos by Brugal 1888’: la tercera edición de la ruta llega con una novedad

‘Momentos únicos by Brugal 1888’ recorrerá desde ahora y hasta marzo de 2024 diferentes regiones del territorio nacional, con mayor foco en Valencia, Madrid, Bilbao, Sevilla y Málaga. Cinco ciudades ligadas a cuatro nuevos chefs protagonistas que suman 5 estrellas Michelin y hasta 5 Soles Repsol: Vicky Sevilla, Dani García, Julen Baz y Javier Muñoz.

En esta edición, se incorpora una novedad. Los chefs y bartenders protagonistas de la acción han impartido en sus restaurantes una master class dirigida a locales de hostelería de su zona. De esa sesión saldrá la propuesta gastronómica que los consumidores podrán disfrutar en la ruta: un plato inspirado en Brugal 1888 y una versión del Dark&Stormy, un clásico cóctel elaborado con este líquido. Este año, la ruta tendrá un ganador que será elegido en Madrid por Dani García. En total, más de 50 locales de hostelería a nivel nacional pondrán a disposición de los consumidores experiencias gastronómicas maridadas alrededor de Brugal 1888 hasta marzo de 2024.