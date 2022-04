Euskadi te invita a disfrutar del turismo esta Semana Santa con ocho atractivas rutas en coche

Euskadi afronta esta Semana Santa con la ilusión de un territorio que quiere abrirse de nuevo y con fuerza al turismo después de dos años en los que la pandemia ha condicionado los comportamientos y decisiones de turistas y viajeros.

'Bizit Euskadi', el eslogan elegido para estas fechas, es una invitación a vivir una experiencia única de turismo. Porque Euskadi es uno de los grandes destinos turísticos del mundo que destaca, entre otros atractivos, por sus espacios naturales tanto interiores como de costa, su patrimonio cultural, su rica y variada gastronomía, sus tradiciones culturales… Y con un aliciente más: todos ellos están conectados en poco más de dos horas en coche.

Seguramente en alguna ocasión hemos oído hablar de grandes rutas por el mundo, como la Ruta 66 en Estados Unidos, que permiten disfrutar de lugares y experiencias maravillosas. Pero no hay que irse tan lejos para sentir emociones similares. Euskadi también cuenta con su particular Ruta 66, The Basque Route, un itinerario de 849 kilómetros repartidos en 8 etapas. Es, sin duda, una propuesta ideal para recorrer la geografía vasca durante esta Semana Santa. Nos montamos en el coche y emprendemos viaje… Y si viajas en vehículo eléctrico, no te preocupes: aquí tienes el listado de puntos de recarga.

Etapa 1, Bilbao - Lekeitio

111 km - 3 horas

La primera etapa tiene como protagonistas a los pueblos costeros de Bizkaia, desde Bilbao a Lekeitio, con el mar y el olor a salitre como denominadores comunes. Un recorrido de 111 kilómetros por la costa cantábrica con un paisaje plagado de playas, rías, acantilados y pueblos pesqueros como Sopela, Plentzia, Gorliz, Lemoiz, Bakio, Bermeo, Mundaka, Gernika, Kortezubi Elantxobe... además de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Etapa 2, Lekeitio - Zarautz

86,50 km – 2 horas

La segunda etapa de nuestro itinerario conecta con Zarautz, en Gipuzkoa, un recorrido por paisajes verdes de valles y montañas impregnados también del olor a mar. Pueblos como Ondarroa, Lekeitio, Mutriku, Deba, Zumaia o Getaria te permitirán disfrutar de sus playas o de una rica gastronomía de pescado recién traído del mar.

Etapa 3, Zarautz - Donostia

87 km - 2 horas

La tercera etapa finaliza en Donostia, la ciudad que encandila a los viajeros por su elegancia, su icónica playa de La Concha o su rica gastronomía de pintxos, después de pasear por Orio, Oiartzun, Irún, Hondarribia y Pasaia

Etapa 4, Donostia - Vitoria-Gasteiz

170 km - 3 horas y 35 minutos

Seguimos nuestro recorrido para conectar dos de las tres capitales vascas, Donostia y Vitoria-Gasteiz, conocida por su condición de “Green Capital” europea y mundial por sus zonas verdes. Antes, tendremos la oportunidad de saborear la sidra de Astigarraga, recorrer las calles y edificios históricos de Tolosa, Ordizia, Segura y Oñati, probar el queso de Idiabazal en la villa que le da su nombre o asomarnos a la naturaleza en Lazkao, Zegama y Zerain.

Etapa 5, Vitoria-Gasteiz - Laguardia

130,50 km - 2 horas y 50 minutos

Los paisajes verdes van dejando paso a los campos de cereales y viñas en nuestro camino hacia Rioja Alavesa y su capital, Laguardia. En este recorrido encontramos cascos medievales de gran belleza, como los de Agurain y Campezo; dólmenes, como el de Elvillar; y pueblos donde conviven bodegas centenarias y vanguardistas, como la de Marqués de Riscal, en Elciego, obra del arquitecto Frank Ghery.

Etapa 6, Laguardia - Orduña

107 km - 2 horas y 10 minutos

Tras dejar atrás las viñas, los edificios y la historia de Rioja Alavesa, llegamos el Valle Salado, en la localidad de Salinas de Añana, un paisaje singular y único en el mundo en el que se lleva produciendo sal de forma artesanal desde hace miles de años. Después, en Urkabustaiz y Orduña tendremos oportunidad de disfrutar de su patrimonio histórico, con edificios de gran interés histórico y cultural.

Etapa 7, Orduña - Bilbao

132,50 km - 3 horas y 10 minutos

Arrancamos la séptima etapa en Orduña y Artziniega, dos conjuntos monumentales de gran belleza, para llegar a la comarca de las Encartaciones, donde destaca la localidad de Balmaseda, célebre en esta Semana Santa por sus procesiones y su Pasión Viviente. Desde aquí, por el Valle de Carranza, enfilamos las localidades de Muskiz, Santurtzi y Portugalete para regresar de nuevo a Bilbao, donde estos días se celebra el Basque Fest, un festival al que están invitadas todas las personas que quieran conocer la cultura vasca.

Etapa 8, Lekeitio - Vitoria-Gasteiz

101,39 km - 2 horas y 37 minutos

De la costa, en Lekeitio, al interior, en Vitoria-Gasteiz, pasando por Markina-Xemein, con gran tradición de pelotaris; Ziortza-Bolibar; Elorrio, con la necrópolis de Argiñeta; Durango; la sierra de Anboto, con fuertes raíces mitológicas; el Parque Natural de Urkiola y los embalses de Urrúnaga y Ullíbarri-Gamboa hasta llegar a Vitoria-Gasteiz, donde perderse por su casco medieval o visitar la Catedral de Santa María, la del 'Abierto por obras'.