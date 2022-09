Euskadi hace balance de los pinchazos: 127 víctimas, 49 denuncias y ningún imputado

El Departamento de Seguridad ha hecho balance del verano y de las fiestas que se han sucedido en barrios, pueblos y ciudades vascos. La primera constatación es que “ha salido a la calle muchísima gente” y que los acontecimientos “se han desarrollado de manera normal y tranquila”, en palabras del consejero-portavoz, Bingen Zupiria, aunque ha señalado como punto negro los casos de violencia contra las mujeres, ya que los robos siguen en números similares a 2019, el último verano con normalidad antes de la pandemia. “No se ha producido ningún hecho relevante que haya condicionado” las fiestas, ha sentenciado Zupiria.

Con todo, los datos reflejan la existencia de 127 casos de pinchazos, 120 a mujeres y 7 a varones. 49 de ellos llegarán a los juzgados, aunque no hay ninguna persona imputada. El resto de casos hasta 127 se ha limitado a ser atendidos en centros sanitarios. En ningún caso -ha recalcado Zupiria- se han detectado posibles sustancias tóxicas inoculadas. “Tampoco tiene la Ertzaintza ningún dato que le haga pensar que estemos ante una forma organizada de violencia o de criminalidad”, ha apostillado el Ejecutivo, que cree que sus protocolos contra este nuevo fenómeno han funcionado correctamente.

En el plano cultural, Zupiria -que también es consejero de Cultura- ha destacado que en 2022 se han celebrado 3.500 actos en Euskadi, “1.000 más que en 2019”. El Guggenheim, por ejemplo, ha tenido el mejor agosto de su historia. “Se ha producido un aumento del 39% de actos organizados en comparación con 2019”, ha recalcado como gran dato el Gobierno, que ha recalcado igualmente que los aeropuertos y las entradas de viajeros también presentan datos positivos.

No obstante, el Ejecutivo ha querido enfatizar que la pandemia no ha finalizado a pesar de esta fotografía de plena normalidad estival en Euskadi que se ha querido hacer pública. Los confinamientos en China siguen condicionando la economía y, de hecho, por tercer año consecutivo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, presidirá un homenaje institucional a los fallecidos por la COVID-19, que son ya más de 7.900 aunque semana a semana se rebaje el impacto del virus al primar el dato de decesos por causa directa del Sars-Cov-2. El acto tendrá lugar el 21 de septiembre en el parque de Vitoria, llamado Sempervirens y habilitado en 2020 para la memoria de la pandemia. En él se yerguen una secuoya joven y otra vieja junto al colegio Urkide. El homenaje, según Zupiria, se hará extensivo a sanitarios y voluntarios que han combatido al virus, también como en 2020 y 2021. Se da la circunstancia de que son ya muchos meses en que Euskadi no informa de los decesos por territorios o municipios. Zupiria ha dicho desconocer tanto los datos como el motivo de que esto se produzca.

Estos mensajes han llegado tras un Consejo de Gobierno de perfil muy bajo a una semana de que arranque oficialmente el curso político con la celebración en el Parlamento Vasco del pleno de política general. El Ejecutivo apenas ha acordado tres pequeñas líneas subvencionales y, de hecho, ni siquiera las ha presentado en la rueda de prensa posterior.