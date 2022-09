La última semana deja 29 fallecidos con COVID-19 y siete muertes más de días anteriores

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este lunes 36 decesos más de personas que habían contraído el Sars-Cov-2. Son 29 muertes registradas entre el 2 y el 8 de septiembre y siete adicionales, cuatro de agosto (que se cierra con 260 en total) y tres del 1 de septiembre. En lo que va de septiembre ha habido siete decesos como máximo en un día, lejos de los 18 de agosto o 24 de julio. De las 36 nuevas muertes conocidas, Osakidetza estima que solamente cinco han tenido el coronavirus como causa directa, sin más especificaciones.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su evolución en Euskadi

Durante la pandemia, los fallecimientos alcanzan ya los 7.903, con una letalidad que es del 17,3% entre las personas de 90 años o más que se contagian, del 8,3% en los octogenarios y del 2,7% en los septuagenarios. En el resto de tramos de edad el porcentaje es muy pequeño en relación al volumen enorme de positivos, aunque han fallecido 15 menores de 30 años desde marzo de 2020. Por sexos, son 4.044 varones y 3.859 mujeres. Desde hace meses no hay datos desagregados por territorios y municipios.

En la actualidad, la pandemia marca un momento de mínima incidencia, aunque los datos reales no son conocidos porque hace ya meses que no se registran las pruebas y que no es obligatorio guardar una cuarentena. Son 69,99 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un 1% menos que hace una semana y con previsión de que baje hasta 62-63 puntos de aquí al próximo lunes si se mantiene la tendencia actual linealmente. En su momento se marcó que todo valor por debajo de 60 era epidemiológicamente asumible. En todo caso, roza los 150 puntos la tasa entre mayores de 60 años, el colectivo de riesgo y entre los que se hacen más pruebas.

En los últimos días se han hecho entre 1.013 y 2.465 test diarios y los casos aparecidos han oscilado entre un mínimo de 47 y un máximo de 160, muy lejos de los registros que dejó la variante ómicron en Navidad. Según datos del Ministerio de Sanidad, actualizados el pasado viernes, Euskadi está por encima de la media en capacidad diagnóstica y es la séptima autonomía en España en volumen de PCR y antígenos en relación a su población. La positividad media es del 6,7%. Se considera que el 5% es el umbral óptimo de casos confirmados en relación con el total de diagnósticos. El R0 -casos derivados de cada positivo- también está dentro de la barrera de seguridad de marcar menos de 1 (0,95 y solamente un día por encima de 1 en toda la semana).

En cuanto a la situación hospitalaria, hay 102 personas ingresadas en Osakidetza, las mismas que el pasado lunes y más que las 93 de hace dos semanas. En la UCI hay seis casos críticos, que son niveles mínimos desde el final del confinamiento. Cada día de las últimas dos semanas han ingresado entre 12 y 26 personas y la presión asistencial, dentro de niveles bajos y lejanos al máximo de 700 ingresados de julio, parece marcar una ligera tendencia alcista. Por edades, han ingresado en los últimos días dos menores, 12 jóvenes hasta 40 años, 11 personas de 40 a 60 años y 111 mayores de esa edad, la franja de riesgo. Para estos últimos, la tasa de ingresos es del triple que la media, con hasta 18 casos semanales por cada 100.000 habitantes. Euskadi, en todo caso, sigue sin introducir la diferenciación de ingresos “por” la COVID-19 y “con” COVID-19 para tratar de sacar de la ecuación a aquellos que han entrado al hospital por otros motivos y que, circunstancialmente, han dado positivo en una prueba.