Euskadi recomienda "evitar" la movilidad ante las dudas que suscitan algunas excepciones al confinamiento y anuncia controles policiales

El Gobierno vasco es consciente de que la normativa que ha aprobado y que ha entrado en vigor este martes para controlar la pandemia suscita muchas dudas y aspectos con varias interpretaciones. ¿La excepción de cuestiones "socioeconómicas" para los viajes al municipio de al lado permite ir a un restaurante o al cine? ¿Qué ocurre con los vecinos de Treviño, un enclave de Burgos dentro de la provincia de Álava? ¿Y la movilidad a Francia, que es una frontera exterior que sigue abierta? El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha reconocido no tener respuesta para la mayoría de la dudas -ha repetido varias veces ante los periodistas el "me va a permitir que no conteste a esta pregunta"- pero ha aportado un criterio general: ante la duda, limitar "al máximo" la movilidad y la vida social. "Más que referencia a las medidas coercitivas, hay que hacer una apelación permanente a la conciencia ciudadana", ha enfatizado Zupiria.

Euskadi acordó el lunes el confinamiento de todo su territorio para impedir entradas y salidas -al parecer, con excepción de la frontera exterior- y la limitación de la movilidad al municipio de residencia de cada uno, con excepciones laborales, sanitarias, educativas o de otra naturaleza urgente. Inicialmente, estas medidas adoptadas al calor del estado de alarma tienen una duración de 15 días. Se puede leer aquí una guía con todas ellas. Según ha explicado Zupiria, las fuerzas de seguridad harán visible de manera clara que existe un control efectivo de la aplicación de la normativa en forma de dispositivos especiales en las salidas y entradas de los municipios y de la comunidad autónoma. No obstante, ha reconocido que el nuevo escenario y las dudas que plantea "exige primero una pedagogía que durará unos días" antes de que la única alternativa sea la de las sanciones.

Preguntado por los seis meses de duración prevista de este segundo estado de alarma, Zupiria ha indicado que "seis meses no bastarán para superar la situación sanitaria". No es la primera vez que alerta de que el coronavirus puede ser un factor distorsionador que dure "meses" o incluso "años". Ha enfatizado que el estado de alarma proporciona "todas las garantías del estado de derecho" para limitar derechos fundamentales, pero también ha indicado que se podrían desarrollar otros marcos normativos de ámbito estatal que permitan adoptar decisiones con seguridad jurídica sin tirar constantemente de un régimen constitucional excepcional., algo que también propugna el PP cuando habla de la reforma de la ley orgánica sanitaria de 1986.

El domingo, cuando se aprobó el estado de alarma que ahora están desarrollando las autonomías, Pedro Sánchez recomendó que los presidentes también comparecieran en sus respectivos parlamentos para dar explicaciones sobre la aplicación de las medidas. Zupiria ha dado a entender que en Euskadi no se articulará ninguna fórmula específica al respecto porque el lehendakari ya se somete a plenos de control "cada 15 días" y porque ya ha contactado con los líderes de la oposición en las últimas horas para enviarles los textos que se han ido aprobando.