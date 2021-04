PNV y PP piden al alcalde de Artziniega que comparezca ante el pleno municipal para explicar su viaje a la final de la Copa del Rey en Sevilla

Los grupos de EAJ-PNV y PP han solicitado la convocatoria "urgente" del pleno del Ayuntamiento de Artziniega para que el alcalde de la localidad alavesa, Joseba Vivanco (EH Bildu), ofrezca las "explicaciones pertinentes" sobre su viaje a Sevilla el fin de semana que tuvo lugar la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja. En un comunicado, el grupo municipal del PNV en Artziniega ha instado al alcalde a convocar una sesión plenaria extraordinaria "en cuatro días como máximo", y así aclarar de manera oficial los motivos de su desplazamiento y presencia durante la final de la Copa del Rey en la capital andaluza, tal y como ha informado Europa Press.

Tras recordar que el partido se jugó "entre grandes medidas de seguridad y restricciones por las condiciones sociosanitarias de la COVID-19", ha denunciado que Vivanco viajó a Sevilla "durante el periodo vigente de las medidas específicas de prevención en el ámbito de la declaración del estado de alarma, caracterizado por un cierre perimetral del territorio vasco". Ante esta situación, EAJ-PNV junto con el Grupo Municipal del Partido Popular, ha solicitado al Grupo Municipal de EH Bildu la convocatoria de un pleno extraordinario "de manera urgente, dentro de los cuatro días siguientes al de la solicitud", tal y como refleja el Artículo 48 del Reglamento de Entidades Locales RD 2658/1986.

"El pasado sábado las redes sociales y algunos medios de comunicación se hicieron eco del viaje y la estancia del alcalde de Artziniega en Sevilla. Al día siguiente, domingo, Joseba Vivanco tendría que haber dado las explicaciones correspondientes, pero no lo hizo", ha criticado. Según ha explicado, "confiando en que se darían las debidas respuestas" el PNV esperó alrededor de 72 horas, "hasta que el pasado miércoles ante el insoportable silencio del primer edil, nos vimos en la obligación a registrar una solicitud de comparecencia urgente en comisión del alcalde".

Europa Press ha informado que la portavoz de EAJ-PNV en Artziniega, Encina Castresana, ha acusado a Vivanco de manipular "torticeramente" las palabras del grupo político "a través de sus redes sociales, de carácter personal". "Desde EAJ-PNV siempre hemos sido respetuosos y en todo momento se han solicitado explicaciones, exigidas por nuestros vecinos y vecinas, sin entrar ni a prejuzgar ni a valorar lo que ha ocurrido tal y como se puede comprobar leyendo el comunicado publicado el miércoles", ha señalado. En este sentido, ha explicado que su grupo tendrá sus "conclusiones, una vez tengan toda la información en sede municipal". "A partir de ahí, tomaremos las decisiones que sean oportunas", ha indicado.

Restricciones y dedicación exclusiva

Según Europa Press, Castresana ha considerado que ha habido "una posible vulneración de las restricciones de movilidad decretadas y de la dedicación exclusiva de Joseba Vivanco como alcalde". "Vamos a esperar a las explicaciones oportunas del máximo responsable local donde las tiene que dar, es decir, en el Ayuntamiento, y a partir de ahí tomaremos las medidas oportunas", ha reiterado.

No obstante, la portavoz ha criticado las declaraciones "repletas de falsedades y medias verdades" del alcalde Vivanco en las redes sociales, así como las "faltas de respeto hacia la formación del PNV y a todas las personas que ella la componen", ya que considera que "cuando no hay argumentos, se recurre al insulto". "Desde EAJ-PNV le queremos recordar a Joseba Vivanco que no hemos venido a la política a denigrar al adversario ni a menospreciar a las personas, estamos aquí para construir un pueblo mejor en el que todas y todos tengamos cabida y en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido.