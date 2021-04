El PP acusa a Urkullu de "quitarse de en medio" la Eurocopa por "alergia a la marca España"

La presidenta del PP de Bizkaia y portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de querer "quitarse de en medio" la Eurocopa con condiciones "leoninas" porque tiene "alergia a la marca España". Por ello, ha emplazado a Urkullu a "sentarse con expertos de verdad y no inventados, para ver cómo se puede celebrar una Eurocopa segura con público".

Bilbao ofrece a la UEFA que los partidos de la Eurocopa en San Mamés se jueguen con 13.000 espectadores

González ha ofrecido una rueda de prensa este jueves sobre la viabilidad de Bilbao como sede de la Eurocopa en la explanada del estadio de San Mamés, en la que ha comparecido junto al resto de concejales de su grupo municipal. La dirigente popular se ha referido a la "incertidumbre que sobrevuela" la capital vizcaína ante la posibilidad de celebrar la Eurocopa, y ha exigido que "se defienda hasta el final" que Bilbao sea sede del campeonato europeo. "Y que se celebre con público y todas las garantías", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que la imagen de la capital vizcaína "se está viendo muy dañada porque Iñigo Urkullu está tratando, por todos los medios, de buscar excusas en lugar de soluciones, para deshacerse de la Eurocopa por la alergia que tiene a todo lo que signifique marca España". Por ello, cree que está "priorizando su ideología, su identidad de partido, a la necesidad que tiene la ciudad", al impacto económico y a la proyección internacional que supondría la celebración de la Eurocopa. "No se puede consentir que el Lehendakari ponga condiciones leoninas que, además, sabe que dependen de él mismo y que sabe que no las va a cumplir. Es la manera de echarle la culpa a otros y de quitarse de en medio la Eurocopa, que es lo que quería desde el principio", ha remarcado.

Raquel González ha apostado por el campeonato europeo y ha advertido de que, "si se sigue priorizando el nacionalismo sobre las personas", solo se conseguirá el "empobrecimiento". "A mí me sorprende mucho que el año pasado por esta fechas, en mayo, con una incidencia acumulada peor y una situación peor porque ni siquiera había vacunas, al Lehendakari le parecía maravilloso convocar a la gente a las urnas, amontonarla en los colegios, y no había ningún peligro", ha señalado. En esta línea, ha dicho que "ahora, con una situación mejor", con las vacunas en marcha y con un espacio que solo estará cubierto al 25% "le parece una temeridad".

"Golpe económico"

González ha asegurado que Bilbao, Bizkaia y Euskadi se proyecten al mundo a través de la Eurocopa, y puedan recuperarse "del golpe" económico sufrido con la pandemia. "Se habla mucho del coronavirus y la carga viral, pero lo que está empobreciendo y machacando Bilbao es la carga ideológica que el PNV impone cada vez que tiene ocasión", ha remarcado. La representante del PP ha manifestado que este hito deportivo se celebra en todas las ciudades europeas, "que se están volcando en buscar soluciones y fórmulas para que la gente pueda acudir a sus ciudades a disfrutar de una Eurocopa con lo que eso significa". "Mientras tanto, el PNV se está volcando en buscar excusas y fórmulas para eliminar la Eurocopa", ha insistido.

A su juicio, debería haber "una petición conjunta de todas las ciudades de las mismas condiciones". "No puede ser que aquí estos traten de asfixiarnos para que no se pueda celebrar, mientras en otras ciudades se buscan soluciones. Si en otras se pueda hacer, aquí también se debería poder hacer", ha aseverado. Raquel González ha recordado que hace poco se celebró en Barcelona el concierto de Love of Lesbian "con 6.000 personas todas amontonadas" que al PNV "les pareció genial porque todos tenían una PCR negativa". "Quizá aquí (en San Mamés), que con un 25% estarían separadas por más de diez metros cada uno, se podría hacer algo similar", ha sugerido.