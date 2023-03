Los sindicatos de la Sanidad pública vasca mantienen las espadas en alto y plantan a Osakidetza

Los sindicatos Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT han hecho público un comunicado conjunto en el que anuncian que han decidido no acudir este miércoles a la reunión convocada por Osakidetza de la mesa negociadora. Según han explicado, el motivo es “la nula voluntad” de la dirección de “avanzar en la solución de los graves problemas” que soporta la plantilla porque el orden del día previsto “no se aparta ni un ápice” de los motivos que les han llevado a levantarse de dicha mesa.

En su escrito, estas seis centrales sindicales han explicado que, pese “al clamor de la plantilla y la ciudadanía expresado en las manifestaciones convocadas el pasado sábado en las tres capitales vascas contra el desmantelamiento de la sanidad pública”, de nuevo, con este orden del día, “Osakidetza ha optado por permanecer ciega y sorda, y hacer caso omiso a las peticiones planteadas”, informa Europa Press.

Para esta nueva reunión de la Mesa Sectorial, la dirección de Osakidetza proponía un orden del día con seis temas a abordar: la creación de un grupo de trabajo sobre el desarrollo profesional, la regulación de la jubilación activa, modificaciones en el acuerdo de contratación, la propuesta sobre el complemento de productividad, la propuesta de ámbitos para la celebración de las elecciones y la prórroga del contrato relevo. Sin embargo, para la parte sindical, esos temas “no se apartan ni un ápice, de las motivos que llevaron a todos los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial a levantarse de la misma allá por el mes de octubre” cuando tanto la dirección de Osakidetza, como la propia consejera Gotzone Sagardui, “conocen sobradamente” las razones que les han llevado a no asistir a las reuniones de la Mesa, “que no son otras que la inexistencia de una negociación real y la pretensión de teatralizar una negociación que no existe”.

En este mismo sentido, han recordado “las condiciones que tienen que darse para que el foro vuelve a contar con la presencia de los sindicatos”, que pasan por dos medidas concretas que “de manera reiterada” vienen planteando. Por un lado, la retirada de la Mesa del último borrador del nuevo modelo de Desarrollo Profesional, por entender que se trata de un recorte unilateral e inadmisible y retirada que debe ir acompañada de la apertura de una nueva negociación “honesta, real y con contenido”.

Por otro, “que se ponga encima de la mesa una propuesta en relación con el abono del 4% que satisfaga las reivindicaciones de los trabajadores en conflicto, que es también el motivo por el que la plantilla del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos ha secundado más de 14 jornadas de huelga. Pese a esas dos demandas ”ya conocidas“, prosigue el comunicado, Osakidetza ”sigue dando la espalda a la realidad y ha vuelto a convocar para hoy una nueva reunión cuyo contenido, nuevamente, no responde a las peticiones de los sindicatos“.

Según han remarcado, “el orden del día de la reunión convocada no incluye ninguna de estas dos cuestiones”, un planteamiento “difícil de entender” a tenor de las declaraciones realizadas por la consejera este pasado sábado, coincidiendo con las manifestaciones, cuando Gotzone Sagardui señaló que “el problema de Osakidetza no es de dinero”. Pese a esa afirmación, los sindicatos insisten en que “se niega a abordar cuestiones que tienen un contenido salarial porque ”las malas condiciones laborales que hacen que las profesionales eviten Osakidetza sí son un problema real“.

Además, reiteran los seis sindicatos, en relación con las elecciones sindicales y de forma paralela, “Osakidetza se niega a entregar a los sindicatos su propuesta de ámbitos electorales con carácter previo a la reunión pese a haberlo solicitado expresamente”. Desde su perspectiva, la pretensión de entregar el documento de manera presencial en la propia Mesa Sectorial, manifiesta “otra intencionalidad más allá” de la propia negociación de este asunto, “máxime si se tiene en cuenta, que este es el único documento que no se remite con carácter previo”. “Se adjuntan todos los documentos relativos al resto de puntos del orden del día, salvo este”, han remarcado.

Por todo ello, Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT entienden que, “en estos momentos, no se dan las condiciones necesarias para acudir a la reunión de la Mesa Sectorial, ya que Osakidetza sigue dando la espalda a una negociación real y sin demostrar ninguna voluntad de alcanzar acuerdos”.

En otra nota de respuesta, el Departamento de Salud considera que los sindicatos representados en la Mesa Sectorial, “con su ausencia en la reunión de hoy, han demostrado que no tienen interés real por negociar y acordar cuestiones que afectan directamente a las condiciones del personal de Osakidetza”. “En cualquier caso, seguiremos trabajando para propiciar ámbitos de encuentro, negociación y acuerdo en aquellas materias que afectan al personal de Osakidetza, y siempre dentro del marco de negociación creado para ello: la Mesa Sectorial”, se abunda.