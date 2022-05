Así fue 'Fondos europeos de recuperación: los principales proyectos, al detalle'

Cristina Bolinches, redactora de elDiario.es entrevista a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Luis Planas recuerda que el sector agroalimentario en España forma parte de nuestro ADN. No hay localidad que no cuente con agricultores y ganaderos. Por tanto, es importante que los Fondos Europeos de Recuperación lleguen a todo el sector agroalimentario y no solo a las grandes empresas.

Elvira Megías