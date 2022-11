Unos 150 agricultores protestan en Mérida contra la orden de quemas

Unos 150 agricultores, según la Policía Nacional, se ha concentrado este viernes en Mérida convocados por APAG Extremadura Asaja para protestar contra la orden autonómica que limita las quemas de restos vegetales en el campo durante la época de peligro bajo de incendios forestales.

La protesta, que según los convocantes ha reunido a 500 personas, se ha celebrado en la Plaza del Rastro, frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, donde ha colocado unos restos de poda de viñas, que esta normativa impide quemar.

Los manifestantes, que portaban banderolas de la organización y que se han hecho acompañar del sonido de silbatos y de tambores, han coreado consignas como “Desde los despachos no se arregla nuestro campo” o “Vara, dimite, el campo no te admite”. “El campo no se vende, el campo se defiende” y “El campo llorando y Vara sancionando” han sido otras de sus proclamas.

La concentración se ha mantenido a pesar de que la Junta ha modificado la orden inicial, que entró en vigor el 16 de octubre. Tras entregar un documento con sus reivindicaciones en Presidencia, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado a EFE que la normativa “prácticamente prohíbe” las quemas para limpiar los campos de plagas, ya que solo reconoce una enfermedad en la vid y el olivar.

Mientras que comunidades como Castilla La Mancha admiten siete enfermedades en la vid y ocho en el olivar, “aquí en Extremadura parece que no tienen enfermedades nuestras plantas”, ha denunciado. “Vamos a continuar porque estamos cansados de esta línea que nos están marcando los políticos”, ha señalado Metidieri, que ha subrayado que Extremadura es la región con más restricciones de España.

A su juicio, la Junta se podría haber ahorrado “la tinta y el papel” de la orden que publicó el jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), ya que ha sido “un simple lavado de imagen” porque no recoge ni el diez por ciento de las reivindicaciones que les habría trasladado APAG.

El documento que han entregado en Presidencia es el mismo que trasladaron a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio el 21 de octubre, que no ha tenido respuesta, según el responsable de APAG.

Metidieri ha señalado que la protesta ha contado con el apoyo de colectivos del campo como la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, ASEPREX y AGRYGA, además del PP, Ciudadanos y Vox.